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Бухарест набрёл на украинскую мину

Бухарест набрёл на украинскую мину

Румынские военные вечером 31 июля произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала вблизи черноморского побережья страны. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, сообщает eadaily.com ссылаясь на Reuters.

Чëрноморская акватория стала минироваться после 24 февраля, и румынским, болгарским и турецким военным водолазам пришлось обезвреживать морские мины, дрейфующие в их водах. Чëрное море важно для транспортировки зерна, нефти продуктов еë переработки. Его воды омывают берега Болгарии, Румынии, Турции, стран-членов НАТО, а также России и Украины, напоминает британское информагентство.

Минобороны Румынии сообщило, что мина, обезвреженная в минувшее воскресенье, дрейфовала примерно в 3,7 километра от побережья. Это уже вторая «непрошенная гостья», которую пришлось обезвреживать румынским военным, начиная с марта.

Блуждающие мины представляют опасность для торговых судов и цепочек поставок. Стоимость страхования нефтяных судов, проходящих через Чëрное море, резко выросла. Новую румынскую платформу по добыче газа в регионе, которая работает с июня, пришлось запускать без получения страховки на неë. Страхование не удалось обеспечить из-за рисков, связанных с продолжающимися боевыми действиями в соседней Украине, в том числе из-за мин, обнаруженных в близлежащих водах, говорится в публикации.
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