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Россияне массово едут в Таджикистан

Россияне массово едут в Таджикистан

Таджикистан стал вторым среди самых востребованных стран для путешествий у россиян летом 2022 года. Первое место среди самых востребованных авианаправлений у россиян этим летом заняла Киргизия Об этом сообщает ИА «Sputnik Таджикистан» , пишет eadaily.com

Как передает агентство, доля пассажиров, купивших билеты в республику, составила около 17,7%. Средняя стоимость билета достигла 10,1 тыс. рублей, что на 49% ниже, чем в 2021-м.

По данным «Туту.ру», наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья: Киргизия, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Белоруссия.

Первое место среди самых востребованных авианаправлений у россиян этим летом заняла Киргизия, куда на отдых отправились 17,9% пассажиров. По сравнению с 2021-м цена билета в страну повысилась на 21% и составила около 10,5 тыс. рублей.

В десятку популярных авианаправлений вошли Грузия, Израиль и Турция. Билеты в эти страны также подорожали. Отмечается, что особенно сильно подскочила стоимость путешествия в Израиль. По сравнению с 2021-м, цена билета выросла на 181% и достигла 42,9 тыс. рублей.

За путешествие в Турцию россияне платят примерно 30 тыс. рублей. Билеты на это авианаправление подорожали на 139%.

Стоимость билетов в Грузию в 2022-м стала на 43% выше по отношению к прошлому году и составила почти 27 тыс. рублей.

«Около 88% перелетов этим летом совершаются по России, а за рубеж — 12%», — сообщает компания.
Издание отмечает, что цена путешествий выросла по всем популярным направлениям, кроме Таджикистана, Казахстана и Белоруссии.

  • Сегодня, 10:59
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