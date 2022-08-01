Косово планировало с 1 августа перестать признавать сербские документы. На этом фоне в Белграде заявили о подготовке Приштиной силовой операции против косовских сербов. О причинах нового обострения конфликта- в публикации РБК:
Главное:
-Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствует решение Приштины о переносе принятия законопроекта о непризнании сербских документов.
-Власти Косово объявили о готовности на месяц отложить принятие закона о непризнании сербских документов.
-Миссия НАТО в Косово (KFOR) заявила о готовности вмешаться в конфликт, «если стабильность на севере Косово окажется под угрозой».
-Вучич после совещания сербского Генштаба выступил с заявлением и попросил международное сообщество остановить конфликт с Косово.
Что происходит на севере Косово
Президент Сербии Александр Вучич, выступая в воскресенье вечером перед нацией, заявил, что полиция Косово в полночь 1 августа начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере частично признанного государства. Власти страны перекроют въезд всем, у кого не будет косовских документов, а также будут принудительно перерегистрировать сербские автомобильные номера на местные. Информацию о готовности к таким мерам подтвердили и в кабинете премьер-министра Косово Альбина Курти, сообщает
«Приштинский режим пытается выставить себя в качестве жертвы, воспользоваться ситуацией в мире, чтобы разыграть карту угрозы со стороны «мини-Путина», а сам Курти примеряет роль Зеленского», — сказал Вучич. «Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня», — продолжил сербский президент, отметив, что Белград победит.
Депутат от правящей партии Сербии Владимир Джуканович опубликовал пост в Twitter, в котором заявил о возможной «денацификации Балкан». «Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться», — написал политик.
Одновременно с этим в сербских СМИ появились сообщения о том, что в городах на севере Косово, где проживают этнические сербы, сработали сигналы тревоги, а к мосту, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, стянулось порядка 200 албанцев. Сербы начали возводить баррикады и перекрыли главную дорогу Приштина — Рашка. На место выехали косовские силовики и машины скорой помощи. Также полиция Косово сообщила в своем аккаунте в Facebook (соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) о выстрелах со стороны протестующих. По их данным, обошлось без жертв. В свою очередь, Минобороны Сербии заявило о непричастности к этим событиям.
После этого Вучич выступил с новым обращением, в котором заявил, что «сербский народ из Косово и Метохии все меньше и меньше прислушивается к его мольбам» и что он призывает любой ценой сохранить мир. «Я прошу албанцев остановиться, а сербов не поддаваться на провокации. Мы будем молиться о мире и стремиться к миру, но позвольте мне сказать вам прямо: капитуляции не будет, и Сербия победит. Если они посмеют начать преследовать, травить, убивать сербов — Сербия победит», — сказал Вучич.
В чем причина конфликта
В конце июля правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы. Сербам, которые захотят посетить Косово, будут на въезде выдавать временную справку на срок до 90 дней. Кроме того, в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово). Курти предупреждал, что номера не прошедших перерегистрацию машин будут изыматься.
По подсчетам косовских властей, сейчас на севере Косово используется около 10 тыс. автомобилей с номерами, выданными в Сербии. Премьер-министр Косово Альбин Курти, объявляя о новой мере, обратился к живущим на севере сербам и объяснил на их родном языке, что озвученная мера является ответом на действия Белграда. По его словам, в Сербии схема с выдачей временных номеров и документов для жителей Косово действует уже 11 лет.
Белград действительно не признает номера RKS на своей территории. Осенью 2021 года это уже привело к конфликту. Приштина запретила въезд автомобилям с сербскими номерами. Косовские сербы в знак протеста заблокировали КПП на границе, возведя там баррикады. Власти Косово ввели на границу спецназ. Войска Сербии были приведены в состояние повышенной боеготовности. Спустя неделю вооруженного противостояния Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли соглашения, согласно которому при выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию косовскую символику на номерах заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами КМ (Косово и Метохия).
Инициатива Приштины вызвала резкую критику со стороны Белграда. Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил 30 июля, что власти Косово «буквально готовят ад в ближайшие дни». «Ситуация крайне сложная, учитывая международные и региональные обстоятельства», — сказал Селакович. Министр подчеркнул, что односторонние действия Приштины «никогда не приносили ничего хорошего». Тогда же Селакович объявил о грядущих переговорах Вучича с представителями Косово.
В свою очередь, директор Канцелярии по Косово и Метохии (сербское название частично признанного Косово) при правительстве Сербии Петар Петкович призвал страны «Группы пяти» (США, Францию, Великобританию, Германию и Италию) «остановить сумасшествие Альбина Курти». Он подчеркнул, что решения Приштины могут вызвать серьезный кризис в регионе, и возложил ответственность за него на «Группу пяти».
Косово провозгласило независимость в 2008 году. Республику признали 92 государства — члена ООН, включая США и большинство стран Евросоюза, однако позже 16 государств отозвали свое признание. Сербия не признает независимость Косово и считает его частью своей территории. Это положение закреплено в конституции страны. Из европейских стран, не считая Сербии, Косово не признают Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания. Также Косово не признают Россия, Китай и Иран. Основное население Косово — албанцы, однако в Северном Косово большинство составляют сербы.
Как международная ситуация влияет на конфликт
Обострение отношений между Косово и Сербией происходит на фоне эскалации между США и Китаем из-за возможного визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на частично признанный Тайвань, который Пекин считает частью своей территории.
Китай и Сербию связывают крепкие экономические и военно-технические отношения. Так, в начале февраля страны объявили о готовности подписать соглашение о создании зоны свободной торговли. А в июле китайская авиакомпания Hinan Airlines запустила прямые рейсы из Белграда в Пекин. Кроме того, в апреле агентство Assosiated Press сообщило о том, что Китай поставил Сербии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) HQ-22. Соглашение о закупке систем было заключено еще в 2019 году, однако тогда США призывали сербские власти отказаться от этой сделки. Новость о поставках вызвала опасения в западных странах, поскольку увеличивала риски военного столкновения с Косово.
Издание The Diplomat отмечало, что с началом российской военной операции на Украине Сербия потеряла важного союзника в вопросе непризнания Косово из-за ограничения дипломатического влияния Москвы. С учетом того, что Китай также придерживался позиции о его непризнании, Белград мог бы найти в Пекине союзника не только по экономическим, но и политическим вопросам. В таком случае, отмечает издание, Китай ожидала бы конфронтация с США в регионе, поскольку Вашингтон традиционно поддерживает Косово. Там же находится и вторая по величине американская военная база на европейской территории.
***Косово провозгласило независимость в 2008 году. Республику признали 92 государства — члена ООН, включая США и большинство стран Евросоюза, однако позже 16 государств отозвали свое признание. Сербия не признает независимость Косово и считает его частью своей территории. Это положение закреплено в конституции страны. Из европейских стран, не считая Сербии, Косово не признают Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания. Также Косово не признают Россия, Китай и Иран. Основное население Косово — албанцы, однако в Северном Косово большинство составляют сербы.
***Нынешний состав Многонациональных сил по поддержанию мира в Косово (СДК) состоит из 3775 иностранных военнослужащих из 28 государств, в основном членов НАТО и их союзников. Среди них есть и 41 военнослужащий из Молдовы.
Больше всего солдат из Италии (638) и Соединенных Штатов Америки (635), за ними следуют солдаты из Венгрии (469) и Турции (350). С другой стороны, меньше всего их из Литвы и Черногории, у каждой из этих стран есть по одному прикомандированному солдату, пишет point.md
8 июля Национальная армия Республики Молдова направила 17-й контингент миротворцев в состав миротворческой миссии KFOR в Косово.
Молдавские военные входят в состав регионального командования «Запад» (Regional Command-West) и дислоцируются на военной базе Camp Villaggio Italia в городе Печ, Косово. Их мандат длится шесть месяцев.
С 2014 года Молдова направляла контингенты солдат Национальной армии в состав миссии KFOR в Косово в составе Многонациональных миротворческих сил.
Решение о размещении контингента было одобрено Парламентом Республики Молдова 1 ноября 2013 г. Миротворческая миссия в Косово осуществляется в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.
Первый контингент молдавских миротворцев был переброшен в Косово в марте 2014 г.