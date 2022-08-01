Италия, Канада и Беларусь признали решение молдавских властей продлить срок действия паспортов граждан Молдовы, истекший в период с 1 января 2020 года по 30 декабря 2022 года. Об этом сообщило министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), пишет newsmaker.md
В ведомстве отметили, что к сегодняшнему дню просроченные молдавские паспорта признали уже 18 стран: Латвия, Израиль, Россия, Армения, Эстония, Азербайджан, Хорватия, Ирландия, Украина, Литва, Сербия, Грузия, Португалия, Словакия, Туркменистан, Беларусь, Италия и Канада.
При этом, как сообщили в МИДЕИ, власти Канады объявили о возможности признания просроченных молдавских паспортов до 30 июня 2023 года, если цель поездки связана с иммиграционными процедурами. Например, подача заявления на продление разрешения на работу в Канаде.
Также в МИДЕИ напомнили, что въезд и выезд из Португалии разрешен только владельцам биометрических паспортов на срок пребывания, не превышающий 90 дней. Кроме того, граждане Молдовы с просроченными паспортами не могут обращаться в госучреждения за получением визы и вида на жительство в Португалии, если молдавский паспорт недействителен в течение как минимум 6 месяцев.
А в Эстонии, по техническим причинам, для граждан Молдовы, предъявляющих на границе паспорт, срок действия которого истек, процедура пограничного контроля может занять больше времени, чем обычно.
Список стран, признавших решение продлить срок действия паспортов граждан Молдовы, постоянно обновляется на сайте МИДЕИ.
Напомним, согласно решению Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям от 18 мая, срок действия паспортов граждан Молдовы, истекший с 1 января 2020 года по 30 декабря 2022 года, продлят до середины 2023 года. По словам главы кабмина Натальи Гаврилицы, власти приняли решение продлить срок действия молдавских паспортов, так как многие граждане Молдовы уже третий год по объективным причинам не могут приехать в страну, чтобы поменять документ.