Российский певец отметил, что концерт который должен был состояться 19 июня в центре Кишинева, был организован "ивент-агентством для заказчика, не имеющего никакого отношения к политике, и должно было быть посвящено молодежи". Он также отметил в интервью телеканалу TV6, что не получал 200 тысяч евро.
"Никаких денег я не получал, я подчеркиваю! В том числе компенсации расходов за сорванный концерт. Не по-лу-чал! Единственное, что было оплачено организаторами – это дорога и проживание.
Сумма гонораров — это конфиденциальная информация, которую я не имею права разглашать. Откуда взялась именно эта сумма мне неизвестно. На данный момент мои юристы изучают контракт, заключенный с компанией-заказчиком, на предмет наличия форс-мажорных обстоятельств и покрытия расходов. Процесс идет", - сказал Киркоров.
Он также отметил, что партия "Шор" не была заказчиком этого мероприятия.(!)
На вопрос, почему он решил приехать в Молдову, что выступить в качестве свидетеля по делу Марины Таубер, Киркоров сказал, что не станет молчать по поводу лжи и клеветы в его адрес, а также будет защищать свою честь и достоинство.
"Я хотел высказаться по поводу всего происходящего. Потому что молчать невозможно. Ложь и клевета в отношении меня. Задержания невинных людей, которые, якобы, оплачивали организацию моего концерта. Неуместные колкие замечания некоторых политических деятелей Молдовы в мой адрес. Знаете, всему есть предел! И защищать честь и достоинство нужно!
Я человек принципа. Потому что мне дорога моя репутация — деловая и творческая. Потому что я не могу молчать, когда в результате закулисных политических игр страдают невинные люди. Понимаете? Это самое ужасное! Да еще и женщины!", - возмутился Киркоров.
В интервью российский певец также рассказал знаком ли он с Илоном Шором и Мариной Таубер, а также какие отношения их связывают.
"Конечно знакомы, конечно, связывают. Я и не скрываю, что меня с Иланом Шором и Мариной Таубер связывает давняя-давняя дружба и она не формальная. Вы знаете, чей муж Илан Шор. А это моя подруга, с которой я дружу четверть века. Она мне как сестренка. Я прошел с ней все этапы ее жизни, видел, как рос ее сын".
Напомним, Филиппу Киркорову 29 июля было отказано во въезде на территорию Республики Молдова. Пограничники объяснили отказ тем, что страна закрыта для туристов(!).
Председатель парламента Игорь Гросу утверждает, что тоже хотел бы стать певцом, дабы собрать гонорар в 200 тыc. долларов, как это было с артистом Филиппом Киркоровым, которому партия «ШОР» якобы заплатила подобные деньги за концерт 19 июня. По словам спикера, таких концертов в Республике Молдова больше не будет, потому что они организуются на деньги, «украденные у граждан».
В ходе посещения города Резина и близлежащих населенных пунктов Игорь Гросу рассказал об обысках, проведенных в четверг, 21 июля, в партии «ШОР».
- Концерты, на которые прилетают певцы и получают по 200 тыс. долларов, вы их больше никогда не увидите. Когда я услышал про 200 тысяч долларов, я сказал: «Боже, почему моя мама не сделала и меня певцом?» У меня, тем более, музыкальный слух. Концертов от них больше не будет, потому что это концерты на украденные деньги, - заявил он.
Также спикер поговорил о необходимости реформирования прокуратуры и судов.
Ранее издание «Блокнот Молдова» сообщало о том, что пока Гросу плавает в бассейне, 15 телохранителей охраняют его от «фанатов». Гросу посещает один из столичных бассейнов на особых условиях.