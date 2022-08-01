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По мере приближения Пелоси к Тайваню истребители Китая вошли в зону ПВО острова

По мере приближения Пелоси к Тайваню истребители Китая вошли в зону ПВО острова

Четыре самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая вошли 1 августа в опознавательную зону ПВО Тайваня-сообщило оборонное ведомство в Тайбэе. По его данным, в маневрах участвовали четыре истребителя J-16. Они совершили облет акватории к юго-западу от острова. Тайваньские военные в ответ на такие действия распространяли радио-предупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы, пишет eadaily.com

EADaily добавляет: НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня, участив сейчас интенсивность проведения учений в регионе. Нынешние маневры наблюдатели связывают с возможным визитом на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в рамках ее азиатского турне. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон о том, что если такой визит на остров состоится, то он не останется без последствий и Китай, который считает Тайвань своей провинцией, примет жесткие меры.

Телеканал CNN передал сегодня ранее, что, несмотря на опасения со стороны администрации президента США Джо Байдена, Пелоси в рамках своего азиатского тура все же намерена посетить Тайвань.

По мере приближения Пелоси к Тайваню истребители Китая вошли в зону ПВО острова

Пелоси полетит на Тайвань, несмотря ни на что — CNN

Несмотря на опасения со стороны администрации президента США Джо Байдена, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в рамках своего азиатского тура все же намерена посетить Тайвань. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Ссылаясь на неназванного высокопоставленного официального представителя Тайваня и официального представителя США, телеканал передает, что в администрации выразили обеспокоенность относительно реакции КНР на подобный визит. Точное время прибытия Пелоси в Тайбэй неизвестно. Ожидается, что она останется там на ночь.

Официальный представитель США сообщил, что Министерство обороны страны «круглосуточно» отслеживает действия Китая в регионе и работает над обеспечением безопасности Пелоси.



  • Сегодня, 16:37
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