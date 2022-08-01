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МИД: Молдова отказалась от запланированной встречи политпредставителей ПМР и РМ

МИД: Молдова отказалась от запланированной встречи политпредставителей ПМР и РМ

Сообщение пресс-службы МИД ПМР об отказе молдавской стороны от запланированной встречи представителей по политическим вопросам:

"Сегодня в адрес внешнеполитического ведомства поступило уведомление молдавской стороны об отказе от ранее запланированной встречи представителей по политическим вопросам в предложенный самим же Кишиневом период и просьбой о ее переносе на неопределенное время.

Подобная пассивность уполномоченных представителей РМ не способствует нормализации стагнирующего переговорного процесса и препятствует скорейшему разрешению в интересах людей большого массива проблемных вопросов."

Напомним, что последняя на текущий момент встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова состоялась 6 апреля 2022 года.
  • Сегодня, 17:27
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