В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации заявили, что космический аппарат, построенный в интересах ведомства, выведен на орбиту в ходе пуска на ракете «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Стартовавшая вчера, 1 августа 2022 года, в 23 часа 25 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — говорится в заявлении.
В публикации отмечается, что старт ракеты и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. После выхода на целевую орбиту космическому аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2558».