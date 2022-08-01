В Белоруссии набирает обороты один из самых громких судебных процессов в истории страны — о подготовке покушения на президента Александра Лукашенко. На скамье подсудимых — оппозиционеры Юрий Зенкович, Александр Федута и Григорий Костусев.
Костусев категорически отказался признать свою вину, заявив: использованное им в беседах с другими обвиняемыми словосочетание «мочить Лукашенко» на самом деле нужно считать метафорой и «сленгом политической борьбы». Впрочем, в Белоруссии мало кто сомневается в том, что все подсудимые в итоге получат обвинительные приговоры, пишет “Ъ”
В понедельник, 1 августа, суд в Минске продолжил начавшееся в пятницу рассмотрение дела, главные фигуранты которого — лидер старейшей партии страны «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович. Все они, по версии следствия, готовили заговор с целью убийства Александра Лукашенко на параде в честь Дня Победы 9 Мая. Утверждается, что свои планы они обсуждали как в мессенджере Zoom, так и при личной встрече — в кафе московской сети «Тарас Бульба».
Напомним, что подробности «заговора» против себя господин Лукашенко раскрыл 17 апреля 2021 года на субботнике в своем родном селе Александрия. Глава государства обратил внимание на то, что мишенью был не только он, но и его сыновья. Их у белорусского президента три: 17-летний Николай, 42-летний Дмитрий и 46-летний Виктор. «В планах (заговорщиков был.— “Ъ”) — захват ребенка, одного-второго, как получится,— рассказал президент.— Посадим (их.— “Ъ”) в погреб. Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они привели нас и показали, как они это все планировали».
Самого же господина Лукашенко якобы собирались убить на параде в честь Дня Победы, беря за образец успешное покушение на президента Египта Анвара Садата в 1981 году.
Правда, стоит отметить, что военный парад 9 Мая в Белоруссии проводится лишь раз в пять лет (например, в 2020 году, на 75-ю годовщину победы), а в некруглые даты — 3 июля, в день освобождения от немецких войск именно Белорусской ССР.
Громкие заявления о якобы имевших место попытках убить Александра Лукашенко или устроить крупные диверсии в стране звучали и раньше. Однако это дело отличается тем, что в нем непосредственное участие приняла Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. «По прибытии Зенковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов,— говорилось в пресс-релизе центра общественных связей ФСБ.— В ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики». Но «генералы», которые якобы сочувствовали заговорщикам, оказались агентами КГБ Белоруссии, и поэтому «после документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам».
Хотя максимально жесткие приговоры всем фигурантам кажутся неизбежными, некая интрига в деле проявилась уже сейчас. Например, Александр Федута, который работал в штабе господина Лукашенко еще в 1994 году, помогая ему стать президентом страны, в пятницу признал вину «в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем». А вот глава БНФ Григорий Костусев в понедельник отверг обвинения по всем пунктам и заверил, что его призыв «мочить» белорусского президента поняли неправильно.
«Слово "мочить" действительно прозвучало из моих уст во время Zoom-конференции в январе-феврале,— признал господин Костусев.— Но не в смысле убивать, а как сленг политической борьбы. Я не имел в виду физическую ликвидацию человека».
В качестве подтверждения своей правоты оппозиционер попросил включить в материалы дела газету с интервью Александра Лукашенко, в котором он сам употребляет слово «мочить».
Впрочем, на том же судебном заседании прокурор зачитал чистосердечное признание, написанное господином Костусевым еще в прошлом году. В свою очередь, обвиняемый на это ответил, что «многие показания давались под эмоциями», но он «старался никого не оговаривать».
Александр Лукашенко раскрыл расценки на участие в покушении на себя Юрий Зенкович пока не выразил свою позицию в зале судебного заседания, но судить о ней можно на основании прошлогоднего фильма «Убить президента», который показывал телеканал ОНТ. Там обвиняемый говорил, что «был, по сути, использован как технический организатор» группы, перед которой стояли три задачи: убийство Александра Лукашенко, блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление, и взятие под контроль значимых с символической точки зрения мест в Минске. Иными словами, он де-факто признал свою вину еще год назад.
Аналогично в понедельник признали вину и два менее известных фигуранта дела: Ольга Голубович и Денис Кравчук. Им вменяют в вину более мягкую статью: «Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти».
«Очевидно, что это не суд, это расправа»,— заявила “Ъ” лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, выступавшая главным конкурентом Александра Лукашенко на выборах 2020 года и не признавшая его победу.
«Проигравший честную борьбу, бывший президент мстит тем, кто попробовал его сместить, кто позволил себе подумать, что режим можно скинуть таким вот образом. Этих людей заманили в ловушку, а теперь при помощи показательного суда режим пробует запугать всех остальных, но на самом деле демонстрирует этим свою неустойчивость и хрупкость»,— считает она. По словам госпожи Тихановской, она вместе с соратниками следит за судом и поднимает этот вопрос в различных международных организациях. «Все обвиняемые по этому делу должны выйти без каких бы то ни было условий, потому что их преследование политически мотивировано»,— резюмировала собеседница “Ъ”.
Между тем провластный белорусский политолог Петр Петровский обратил внимание на то, что «большинством жителей страны это дело осталось не замечено». «Им интересуются только политически ангажированная часть общества и бежавшая за границу оппозиция,— сказал он “Ъ”.— Сейчас новые реалии — спецоперация на Украине, противостояние санкциям, переориентация экспорта на Китай. Процесс для большинства неинтересен. Но мне кажется важным, что большая часть фигурантов признала вину. Это лишний раз подтверждает, что вина каждого из них будет доказана». Господин Петровский также предположил, что после признания вины и приговора подсудимые могут запросить помилование и даже получить его: «Я никогда не замечал за Александром Лукашенко какой-то особой кровожадности. Более того, он уже подписывал помилования людям, которые затем неоднократно доказали, что этого недостойны».
«Лукашенко считает, что фигуранты нынешнего дела нанесли ему личное оскорбление, и поэтому, даже если когда-то зайдет речь об амнистии политических заключенных, эти люди вряд ли будут первыми в списке,— парировал в разговоре с “Ъ” белорусский политический аналитик Артем Шрайбман, живущий в Варшаве.— В белорусских тюрьмах есть куда более известные за рубежом оппозиционеры: Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Максим Знак, а также множество журналистов, правозащитников. Поэтому я сомневаюсь, что эти люди (обвиняемые по делу о покушении.— “Ъ”) могут сделать колоду более весомой». По словам Артема Шрайбмана, «с пропагандистской точки зрения текущий процесс важен для власти» и неслучайно проходит в открытом режиме. «Это нужно для того, чтобы доказать всем: никакого мирного протеста не было. А была лишь толпа кровожадных заговорщиков, которые, если дать им волю, готовы убивать и сторонников власти, и чиновников, и силовиков»,— отметил собеседник kommersant