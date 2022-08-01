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Байден подтвердил смерть главы «Аль-Каиды» в результате операции США в Афганистане

Байден подтвердил смерть главы «Аль-Каиды» в результате операции США в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что в результате контртеррористической операции вооруженных сил США в Афганистане 31 июля был ликвидирован Айман аз-Завахири, главарь «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Он возглавил ее после Осамы бен Ладена.О проведённой спецоперации пишет американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах.

"Правосудие восторжествовало, и этого лидера террористов больше нет", - заявил президент Джо Байден.

Айман аз-Завахири, египтянин по происхождению, был второй рукой Осамы бен Ладена. После его гибели в мае 2011 года в Пакистане Айман аз-Завахири стал лидером «Аль-Каиды». Тогда власти США назначили награду в $25 млн за любую информацию о новом главаре террористической группировки.

Президент США в ходе брифинга в Белом доме сообщил, что Айман аз-Завахири был убит ударом двух ракет Hellfire на балконе конспиративной квартиры в Кабуле. По его словам, при ликвидации главаря «Аль-Каиды» обошлось без жертв среди местных жителей. Он также сообщил, что родные Аймана аз-Завахири не пострадали.

Удар, нанесенный беспилотником ВВС, управляемым ЦРУ, произошел в 6:18 утра в воскресенье по местному времени в Кабуле, когда лидер "Аль-Каиды" стоял на балконе своего дома, сказал чиновник. Человек, знакомый с операцией, отдельно сказал, что потребовалось “несколько дней”, чтобы подтвердить убийство, потому что у США "не так много активов на местах".

Ранее Айман аз-Завахири выражал поддержку лидеру движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое), которое в 2021 году пришло к власти в Афганистане. Представитель администрации США на брифинге отметила, что талибы знали о пребывании главаря «Аль-Каиды» в Кабуле.

Байден заявил, что США не позволят, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов. Ранее глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли говорил, что США нанесут удары по Афганистану в случае угрозы национальной безопасности.
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