В августе Молдова заплатит рекордную цену за покупаемый у «Газпрома» природный газ — почти $ 1459 за тысячу кубометров, а это значит, что тариф для бытовых потребителей за кубометр газа существенно увеличится. Об этом заявил экс-президент РМ Игорь Додон, который в соцсетях призвал руководство страны отправиться в Москву для переговоров о новых условиях контракта.
Бывший глава государства напомнил, что ряд стран Евросоюза, на который любит ориентироваться нынешняя власть в Кишиневе, смогла договорится с российской стороной о приемлемой цене на голубое топливо. В этой связи Додон настоятельно рекомендовал своему приемнику Майе Санду отправляться по их стопам, иначе народ сам избавится от такого руководства. «В этих условиях президент Майя Санду или премьер-министр Наталья Гаврилица должны оставить свою гордость и срочно отправиться в Москву, чтобы договориться о гораздо более низкой цене на природный газ — как это делает в эти дни руководство Венгрии, страны-члена Евросоюза, которая покупает российский газ по гораздо более выгодной стоимости, чем наша страна. Нужен контракт, как, например, у Сербии, которая сейчас платит $ 350 за тысячу кубометров газа. А Армения, которая является членом Евразийского союза, платит ещё меньше», — отметил Игорь Додон.
По словам политика, «ровно два года назад Санду критиковала правительство и тогдашнего президента за то, что Молдавия платит «более $ 170 за тысячу кубометров» природного газа. В то время тариф для потребителей составлял чуть более 4 леев. Теперь же Майя Санду и её правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) придумывают различные оправдания и выдвигают обвинения направо и налево, однако страдают граждане, которым приходится платить эти огромные тарифы.
«Должны быть организованы досрочные президентские и парламентские выборы, а новая власть, профессиональная и патриотичная, должна в несколько раз снизить импортную цену на газ и значительно уменьшить тарифы для конечных потребителей. Только так можно будет положить конец бедности и стремительному исходу населения. Только так мы можем спасти национальную экономику, которую ПДС обезглавливает в пользу иностранных корпораций», — заключил пятый президент Молдовы.
Накануне глава АО Moldovagaz Вадим Чебан в своем телеграм-канале объявил о том, что по предварительным подсчетам, в августе Молдова будет закупать природный газ у российского концерна «Газпром» на $ 478 дороже, чем в июле. Он также добавил, что газораспределительное предприятие было вынуждено обновить запрос о повышении тарифов для населения, отправленный в Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ), «исключительно для выполнения контрактных обязательств».
Как сообщало EADaily , на призывы общественности и парламентской оппозиции о необходимости возобновления диалога с Москвой президент РМ Майя Санду категорически заявила, что не будет общаться на эту тему с высшим руководством России. При этом она посоветовала гражданам «готовиться к сложной зиме» и запасаться дровами.
«Я не жалею, что не поехала в Москву (переговоры по пятилетниму контракту с „Газпромом“ прошли в октябре 2021 года, от правительства в них участвовал вице-премьер Андрей Спыну. — прим. EADaily). Мы получили контракт, который могли бы получить. Сейчас нам приходится довольствоваться той ситуацией, в которой мы находимся. Я не собираюсь начинать продавать часть страны только для того, чтобы получить на полгода более дешевый газ», — подчеркнула Санду.
В свою очередь, премьер-министр РМ Наталья Гаврилица предупредила, что у правительства нет денег на компенсации населению, как это было в прошлые годы.