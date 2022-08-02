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В Молдове открыли очередной памятник «румынским героям»

В Молдове открыли очередной памятник «румынским героям»

В Молдове открыли очередной памятник «румынским героям», которые оккупировали Молдову в 1941 году. Монумент установили в селе Слобозия Хородиште Резинского района, пишет Sputnik Молдова.

В Молдове открыли очередной памятник «румынским героям»

Примар села заявила, что «дети должны хранить память о румынских героях».

«И детей подтянули. Девочка в народной вышиванке рассказывает, что это “память о наших предках, которые сражались”. Сомневаемся, что именно предки этой девочки вошли в Молдову в 1941 году под знаменами нацистского военного преступника Антонеску, союзника Гитлера. Но в школе бедняжку, наверное, уверяют, что так и есть», – отмечает Sputnik Молдова в своём телеграм-канале.

В период немецко-румынской оккупации нацисты Антонеску уничтожили около 300 000 евреев и до 50 000 ромов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что "Румыния также несет свою долю вины за убийство своих собственных граждан, евреев и ромов".

Ранее Минобороны РМ отказалось воздать воинские почести старшему сержанту Валентине Ерчевой, погибшей в боях за освобождение Молдовы от фашистских захватчиков.

  • Сегодня, 11:10
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