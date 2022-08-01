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Решение Оперштаба от 2 августа 2022 года

Решение Оперштаба от 2 августа 2022 года

Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» в действующей редакции, протокола заседания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции от 1 августа 2022 года № 01.2-22/16, в целях проведения мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции на территории Приднестровской Молдавской Республики, - РЕШИЛИ:

1. Министерству здравоохранения ПМР представить в рамках очередного заседания Оперативного штаба информацию о возможности проведения анализа на предмет диагностирования нового подварианта BA.2.75 («Кентавр») штамма «Омикрон» в лаборатории, функционирующей на базе ГУ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

2. Министерству здравоохранения ПМР взять на особый контроль работу выездных бригад, осуществляющих забор анализов у граждан на дому. Кроме этого, с учётом увеличивающейся нагрузки на лаборатории, принять необходимые меры по обеспечению их бесперебойной работы.

3. Начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР совместно с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии, во взаимодействии с главами государственных администраций городов и районов республики осуществлять постоянный строгий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в период действия карантинных ограничений на всех объектах, учреждениях, предприятиях, в том числе оказывающих услуги населению.

Руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции – министр внутренних дел ПМР генерал-майор милиции В.Н. Нягу


Эпидемситуация на сегодня

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Приднестровской Молдавской Республике выросла более чем в полтора раза. Если же сравнивать с показателями месячной давности количество случаев инфицирования COVID-19 увеличилось в тринадцать раз. Очевидно, что эпидемиологическая ситуация в Приднестровье за последнее время существенно ухудшилась, сообщает newspmr.com

В связи с этим, Приднестровье снова надевает защитные маски. Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции принято решение вернуть обязанность надевать маски в помещениях и общественном транспорте, с обязательным условием проведения дезинфекционных мероприятий (обработка дезинфицирующими средствами поверхностей в помещении и транспорте, мебели, предметов обстановки, дезинфекция рук и т.д.). Также активизируется работа по вакцинации населения.

За последнюю семидневку коронавирус лабораторно подтверждался в среднем у 150 человек в сутки. Неделей ранее – 93 человека. Рост отмечают пятую неделю подряд. По прогнозам медиков, подобная тенденция в республике может продолжиться. Но среднесуточный максимум заболеваемости будет ниже, чем в предыдущие COVID-волны. Уровень смертности также будет снижаться.
  • Сегодня, 18:36
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