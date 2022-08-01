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Захарова: Россия готова содействовать восстановлению работы формата "5+2" по Приднестровью

Захарова: Россия готова содействовать восстановлению работы формата "5+2" по Приднестровью

Москва готова оказывать содействие восстановлению нормальной работы формата "5+2" по приднестровскому урегулированию по мере формирования соответствующих условий. Об этом заявила 2 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы готовы содействовать восстановлению нормальной работы формата "5+2" по мере формирования соответствующих условий, реализации тактики малых шагов взаимодействия между берегами Днестра в интересах их жителей", - сказала она. При этом Захарова указала, что метод давления на Приднестровье контрпродуктивен и заводит процесс урегулирования в тупик, сообщает ТАСС

"Мы в качестве стороны-гаранта и посредника в процессе приднестровского урегулирования способствуем диалогу между Кишиневом и Тирасполем, выступаем за всеобъемлющее урегулирование приднестровского вопроса с выходом на политические договоренности, которые устроили бы обе стороны конфликта", - добавила дипломат.

Переговоры в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) стали пробуксовывать в последние годы на фоне политической нестабильности в Молдавии.

Посредники призывают стороны к выполнению обязательств, взятых ими по итогам переговоров в Берлине в 2016 году и Вене в 2017 году. Тогда Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам и начали их решать. Нереализованными, в частности, остаются такие обязательства, как отказ от взаимного уголовного преследования чиновников, налаживание прямой телефонной связи между двумя берегами Днестра, выработка механизма гарантий исполнения достигаемых договоренностей.
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