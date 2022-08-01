Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики утвержден перечень предприятий легкой промышленности с долей продукции собственного производства в структуре промышленной продукции не менее 50%, а также перечень предприятий электротехнической промышленности в целях применения ставки таможенных сборов за таможенные операции в размере 0,15% от таможенной стоимости товаров. Норматив вступил в силу и действует по 31 декабря 2022 года (включительно), сообщает newspmr.com
Согласно документу, в состав льготников вошли: пять предприятий легкой промышленности и три предприятия электротехнической Приднестровской Молдавской Республики.
Предприятия легкой промышленности: 1. Закрытое акционерное общество «Тиротекс». 2. Общество с ограниченной ответственностью «ВИДИКОН». 3. Общество с ограниченной ответственностью «Теллус». 4. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма «Интерцентр-люкс». 5. Общество с ограниченной ответственностью «Терри-ПА».
Предприятия электротехнической промышленности: 1. Научно-производственное закрытое акционерное общество «Электромаш». 2. Закрытое акционерное общество «Молдавкабель». 3. Общество с ограниченной ответственностью «БЗЭ Потенциал».