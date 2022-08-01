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Предприятия ПМР с льготной ставкой таможенных сборов

Предприятия ПМР с льготной ставкой таможенных сборов

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики утвержден перечень предприятий легкой промышленности с долей продукции собственного производства в структуре промышленной продукции не менее 50%, а также перечень предприятий электротехнической промышленности в целях применения ставки таможенных сборов за таможенные операции в размере 0,15% от таможенной стоимости товаров. Норматив вступил в силу и действует по 31 декабря 2022 года (включительно), сообщает newspmr.com

Согласно документу, в состав льготников вошли: пять предприятий легкой промышленности и три предприятия электротехнической Приднестровской Молдавской Республики.

Предприятия легкой промышленности:
1. Закрытое акционерное общество «Тиротекс».
2. Общество с ограниченной ответственностью «ВИДИКОН».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Теллус».
4. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма «Интерцентр-люкс».
5. Общество с ограниченной ответственностью «Терри-ПА».

Предприятия электротехнической промышленности:
1. Научно-производственное закрытое акционерное общество «Электромаш».
2. Закрытое акционерное общество «Молдавкабель».
3. Общество с ограниченной ответственностью «БЗЭ Потенциал».
  • Вчера, 18:54
  • DTV
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