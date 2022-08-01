В Приднестровье начался осенний призыв на военную службу. Согласно президентскому указу, очередной призыв на военную службу в Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики, пограничные и внутренние войска будет проходить с 1 августа по 30 декабря 2022 года.
Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет (1995-2004 годов рождения), состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе.
Все лица, подлежащие призыву на военную службу, обязаны прибыть для прохождения комиссии на призывные пункты военных комиссариатов в точно назначенные для них дни и часы, указанные в персональных повестках. Не явившиеся своевременно для призыва на военную службу или уклоняющиеся от явки на призывную комиссию, несут ответственность согласно действующему законодательству.
На основании законов «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» должностные лица организаций, образовательных учреждений обязаны оповещать лиц, подлежащих призыву на военную службу, о вызовах в военный комиссариат и обеспечивать призывникам, работающим или обучающимся в указанных организациях, учреждениях возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для прохождения призывной комиссии.
Также согласно документу, военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, должны быть уволены из рядов Вооруженных сил ПМР, пограничных и внутренних войск в запас в августе-декабре 2022 года.