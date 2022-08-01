Как сообщает пресс-служба Правительства, на совещании при Президенте говорили об исполнении программы капитальных вложений текущего года и формировании проекта ФКВ-2023.
Вадим Красносельский подчеркнул, что в перечень будущего года должны быть в обязательном порядке включены переходящие объекты. Что касается новых, то решение по ним должно быть консолидированным – приниматься после обсуждения на уровне местных Советов. Обсуждали и вопрос подготовки проекта республиканского бюджета на следующий год. Над ним сейчас работает Правительство. Затронули также тему Дорожного фонда. В главный финансовый документ страны текущего года внесены изменения, согласно которым выделено дополнительно 20 миллионов рублей на бетонирование дорог, напомнил Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг. Глава бендерской госадминистрации в свою очередь сообщил, что на завершающей стадии находятся работы по бетонированию дорожного полотна в селах Гиска и Протягайловка. Для того чтобы предприятия дорожной отрасли продолжили деятельность в Бендерах и прилегающих населенных пунктах, необходимо порядка семи миллионов рублей. Без финансирования эти организации приостановят работу, а значит, велик риск потери специалистов, подчеркнул Роман Иванченко. Он также проинформировал о существующем дефиците рабочих кадров, специализирующихся на укладке стеновой и половой плитки внутри помещений.
Также в ходе рабочего совещания Председатель Правительства Александр Розенберг озвучил данные о сборе урожая в целом по республике.
Не убрано пока порядка 1000 гектаров культур первой группы. Рыбницкий, Дубоссарский, Григориопольский и Слободзейский районы завершили уборочную кампанию.
Озимой пшеницы собрано порядка 200 тысяч тонн. Средняя по Приднестровью урожайность этой культуры 30,7 ц/га. Ячменя в хранилищах свыше 26 тысяч тонн (собирали 28 центнера с гектара). Урожайность рапса – 23,8 ц/га (собрано 32000 т). Прошедшие дожди уже не повлияют на положение дел. Кукуруза на участках без полива приличного урожая не даст. Есть списанные площади.
Что касается районов, то в Каменском констатируют невысокий сбор, в других районах ситуация лучше. Хорошие показатели на поливных землях, что говорит о значимости развития мелиоративного комплекса и включения в оросительную систему больших площадей сельхозугодий. Вадим Красносельский рассказал, что посещал на неделе агрофирмы, общался с сельхозпроизводителями и администрацией ГНС. Сомневающихся в том, что наделы должны быть обеспечены системным поливом, практически нет. Аграрии стремятся организовать подачу воды на поля. Государство продолжает свое участие в этой значимой для экономики страны программе.
Кроме того, Глава Правительства сообщил, что началась подготовка к посеву под урожай будущего года. По необходимости закупается семенной материал и удобрения.
Еще одна тема сегодняшней рабочей дискуссии – благоустройство мест сбора ТБО. Говорили о проблемах, с которыми сталкиваются жильцы многоэтажных домов, в которых проектом предусмотрен мусоропровод.
Межэтажные мусороприемники и камеры хранения бытовых отходов, расположенные традиционно рядом со входом в подъезд, – это негигиенично и неэстетично. Их наличие – причина появления насекомых, грызунов, распространения инфекций, отмечалось в ходе совещания. Во многих домах от использования мусоропроводов отказались сами жильцы. Но есть случаи, когда граждане, ссылаясь на удобство, выступают против их закрытия. В этом случае решение должно быть за СЭС. Если санэпидемслужба после проведения проверок сочтет целесообразным ликвидировать источник зловония и распространения инфекции, то ее предписание – обязательно для исполнения, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Среди тем, поднятых на совещании, – рост заболеваемости коронавирусом и меры, принимаемые для его сдерживания. Масочный режим в республике продолжает действовать.
Говорили участники рабочей дискуссии о культурно-массовых мероприятиях и программах, нацеленных на занятость детей в каникулярный период. Отмечено, что спрос на путевки в оздоровительные лагеря республики превышает предложение. Успешно отработали площадки при образовательных учреждениях. В августе в Бендерах организуют дневное пребывание детей при ДДЮТ.