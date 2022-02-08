"Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой о предоставлении отсрочки по платежам за август. Об этом заявил на пресс-конференции вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Учитывая очень высокую цену за газ, которая уже объявлена накануне, могут возникнуть временные сложности с платежами. В связи с этим "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой о предоставлении отсрочки по платежам за август. Ответа пока не получили", - сказал Спыну, передает point.md
В то же время Спыну уточнил, что министерство предлагает снизить потребление газа примерно на 15%.
«Я хочу быть очень откровенным в отношении рисков, с которыми мы сталкиваемся, и мы будем продолжать быть честными. Правительство разработало комплекс мер, которые, если они будут приняты, смягчат энергетический кризис. Подписан первый контракт на закупку мазута. Я не смогу обнародовать количество, потому что это государственная тайна", - сказал министр, сообщает tv8.md
Заявления прозвучали в ходе пресс-конференции, посвященной действиям правительства по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов.
Власти рассматривают 3 сценария по газу, включая полное отключение
Андрей Спыну назвал три возможных сценария ограничения поставок природного газа. В частности, это может произойти:
- в пропорции 35%, как было в октябре 2021 года,
- в пропорции 50%,
- либо полное расторжение контракта между «Газпромом» и «Молдовагаз» и прекращение поставок на 100%.
Спыну утверждает, что для диверсификации альтернативных источников энергии природного газа необходимо увеличить государственные запасы мазута для Termoelectrica. Необходимый объем составляет 216 тыс. тонн мазута, который может заменить около 312 млн м3 газа, что составляет потребление на октябрь-апрель 2022-2023 гг. Спыну уверяет, что первый договор на покупку мазута уже подписан, пишет point.md
Также будет обеспечен доступ населения к дровам. Правительство представит план действий. С этими целями будет облегчен импорт угля и пополнен государственный резерв. «Я хочу, чтобы мы все поняли, что мы приближаемся к чрезвычайно сложному зимнему сезону со многими трудностями. Мы знаем, что для многих граждан счета за электричество и природный газ являются основным источником стресса из-за повышения цен. Мы разработали меры по поддержке населения в прошлом году и будем делать это и следующей зимой", - сказал Спыну.
Председатель Ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь "по-доброму" рекомендовал правительству провести переговоры с официальными лицами из Российской Федерации о пересмотре контракта на поставку природного газа.
При этом экс-депутат подчеркнул, что переговорный процесс должен вестись "не с позиций вассала, на которой настаивает предатель Додон", - сообщает realitatea.md
По мнению Слусаря, именно премьер-министр страны Наталья Гаврилица должна поговорить со своим российским коллегой, чтобы пересмотреть контракт с "Газпромом".
«Я считаю, что премьер-министр Молдовы должна обсудить со своим коллегой из Российской Федерации пересмотр контракта с "Газпромом". Но не с позиций вассала, на чем настаивает предатель Додон. Необходимо прямо сказать Кремлю, что, если "Газпром" не снизит цену на газ для Молдовы или попытается перекрыть поставки газа в разгар холодного сезона, Кишинев прибегнет к восстановлению справедливости и обложению импорта для Приднестровья, поскольку нуждается в дополнительных источниках для компенсаций населению и экономическим агентам на правом берегу Днестра. Ориентировочные расчеты показывают, что ежегодно национальный публичный бюджет теряет не менее 4 млрд леев от неуплаты НДС и акцизов на товары, ввозимые в Приднестровский регион. Эту огромную сумму для нашей страны можно было бы выделить на снижение влияния повышения цен на энергоносители, не говоря уже о том, что посредством этого транзитного таможенного режима Молдова де-факто признает тираспольский режим», — отметил Слусарь.
При этом Слусарь отмечает, что "конечно, должен быть и план Б в отношении поставок природного газа в страну".
«Лучшим решением было бы подключение к румынской энергосистеме с возможным потолком цен для потребителей из Молдовы. В ближайшие месяцы правительство обязано продемонстрировать максимальную ответственность, вертикальность и профессионализм. В этом контексте просьба исключить из переговорного процесса "доминатора" Спыну», — заключил Слусарь.
В четверг НАРЭ объявит свое решение по заявке Moldovagaz о повышении тарифа на газ.