На отмененной встрече политических представителей Приднестровья и Молдовы должен был обсуждаться широкий круг вопросов социально-гуманитарного и экономического характера. Речь, в частности, идет о финансово-банковских ограничениях, с которыми сталкиваются приднестровские предприятия, о ситуации с доставкой лекарств в ПМР, а также о возвращении заготовок приднестровских номерных знаков, по-прежнему незаконно удерживаемых властями РМ.
Об этом корреспонденту Первого Приднестровского телеканала рассказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, пишет novostipmr
Напомним, что Кишинев отменил запланированную встречу политпредставителей без объяснения причин, предложив перенести ее на более поздний срок.
По словам Виталия Игнатьева, молдавские власти также буквально на днях уведомили Тирасполь, что в Кишиневском аэропорту будут применяться некие меры досмотра в отношении ответственных лиц Приднестровья. «На встрече мы хотели узнать, о чем здесь речь, что это за очередная ограничительная мера. Мы ждали этой встречи, тем более что ранее Кишинев сам и предложил временной отрезок для нее», - отметил глава МИД ПМР.
Комментируя возможность возобновления переговоров в формате «5+2», Виталий Игнатьев сказал, что, кроме субъективных сложностей, связанных с нежеланием Кишинева проводить заседания в 2019-2021 годах, этот формат сегодня столкнулся с дополнительными проблемами.
«Но это не значит, что надо отказываться от диалога. Есть уполномоченные политпредставители, мы руководим экспертными рабочими группами и вполне уполномочены решать большой комплекс вопросов. Более того, есть формат встреч руководства сторон, это высший уровень диалога, который никакой формат "5+2" заменить не может», - подчеркнул министр иностранных дел.
Он напомнил, что ПМР несколько раз приглашала Молдову к переговорам на высшем уровне, но получала отказ. «Поэтому первая и главная проблема – это неготовность молдавской стороны к настоящим, практическим, содержательным переговорам с Приднестровьем», - заключил Виталий Игнатьев.
Приднестровская сторона планировала обсудить декларацию о гарантиях мира на сорвавшейся встрече с политпредставителем Молдовы
Участники формата «5+2» позитивно оценили предложение Президента ПМР Вадима Красносельского принять документ о гарантиях мира и безопасности Приднестровью, - заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в беседе с корреспондентом ПГТРК.
«В целом я скажу так, что реакции у всех позитивные или умеренно позитивные. Все понимают, что в этом есть смысл и такое решение может принести определенную практическую пользу», – отметил руководитель приднестровского внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее Молдова заявила об отказе от предложения приднестровской стороны. В Кишинёве отметили, что гарантии мира и безопасности могут быть включены лишь в итоговый документ о всеобъемлющем разрешении молдо-приднестровского конфликта. По мнению Виталия Игнатьева, молдавская сторона несколько поспешила с таким заявлением.
«На мой взгляд, эта реакция была неконструктивной. Возможно, нам необходимо было детально обсудить все параметры этой инициативы, и это я планировал сделать на предстоящей встрече с моим визави, представителем Молдовы. Но он, к сожалению, отказался от встречи», – сказал глава МИД ПМР.