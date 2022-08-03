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Что думают граждане Молдовы о правительственном плане действий по сокращению потребления газа в зимний период

Что думают граждане Молдовы о правительственном плане действий по сокращению потребления газа в зимний период

С предложенными мерами можно ознакомиться в проекте постановления правительства об утверждении мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в случае ограничения подачи природного газа и подготовке к отопительному сезону 2022-2023 гг., который был опубликован для консультации с общественностью, пишет point ссылаясь на realitatea.md

Что думают граждане Молдовы о правительственном плане действий по сокращению потребления газа в зимний период

Среди прочего в документе предлагаются следующие меры:

- Снижение температуры теплоносителя, подаваемого в систему централизованного производства тепловой энергии, до 10 % при соблюдении минимальных нормируемых значений;

- Отключение уличного освещения в ночное время;

- Организация процесса дистанционного/онлайн-обучения для образовательных учреждений (по меньшей мере 10 дней в месяц);

- Ограничение температуры внутри помещений до 19°С в гостиницах, ресторанах, торговых и общественных зданиях, домашних хозяйствах;

- Оптимизация графика работы (работа по сменам из дома, сокращенный график) и др.

Напомним, во вторник, 2 июля, вице-премьер Андрей Спыну заверил, что молдаване не замерзнут зимой. В то же время Спыну заявил, что правительство собирается предпринять шаги, чтобы не оставить людей без энергоресурсов зимой. Среди озвученных властями решений - поиск альтернативных источников энергии, закупка угля, мазута и древесины.

Скриншоты: Мнения жителей Молдовы, которые они оставляют в комментариях издания point.md

Что думают граждане Молдовы о правительственном плане действий по сокращению потребления газа в зимний период

Что думают граждане Молдовы о правительственном плане действий по сокращению потребления газа в зимний период

Что думают граждане Молдовы о правительственном плане действий по сокращению потребления газа в зимний период

Что думают граждане Молдовы о правительственном плане действий по сокращению потребления газа в зимний период

Что думают граждане Молдовы о правительственном плане действий по сокращению потребления газа в зимний период
  • Сегодня, 09:39
  • DTV
  • Просмотров: 11
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