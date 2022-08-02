Руководитель делегации КНР на конференции по нераспространению ядерного оружия заявил, что Китай берет на себя обязательство не применять ядерное оружие первым никогда и ни при каких обстоятельствах, сообщает mk.ru
Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере, он не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и не будет первым его применять, пишет lenta.ru ссылаясь на ТАСС, цитирующего сообщение главы департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
«Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым», — пообещал Цонг на обзорной конференции ДНЯО в ООН.
Он подчеркнул, что страна сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне исключительно для обеспечения защиты нацбезопасности. Соревноваться с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере власти не намерены, заявил дипломат.
Также глава китайской делегации потребовал от США вывезти ядерное оружие из Европы и не размещать его впредь за пределами своей территории.
Ранее МИД КНР вызвал посла США и выразил решительный протест из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что Пелоси намеренно пошла на провокацию, нарушив принцип "одного Китая" и положения совместных коммюнике между Пекином и Вашингтоном.
2 августа посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для американской стороны в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В этот же день Китай начал масштабные учения вокруг острова.
Китай закрыл небо над Тайванем
Китайские власти предупредили авиакомпании о необходимости избегать полетов в районе Тайваня. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг, пишет eadaily.com
«Китай предупредил авиакомпании, работающие в Азии, что необходимо избегать полетов в районе вокруг Тайваня, где проводятся военные учения в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси», — передает агентство.
Как информирует агентство, официальное уведомление авиакомпаниям было отправлено поздно вечером во вторник. В нем отмечается, что шесть областей воздушного пространства обозначены в нем как «опасные зоны». Ограничения на полеты действуют с 12.00 (7.00 мск) 4 августа до 12.00 (7.00 мск) 7 августа.