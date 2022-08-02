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Китай пообещал не применять ядерное оружие первым

Китай пообещал не применять ядерное оружие первым

Руководитель делегации КНР на конференции по нераспространению ядерного оружия заявил, что Китай берет на себя обязательство не применять ядерное оружие первым никогда и ни при каких обстоятельствах, сообщает mk.ru

Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере, он не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и не будет первым его применять, пишет lenta.ru ссылаясь на ТАСС, цитирующего сообщение главы департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

«Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым», — пообещал Цонг на обзорной конференции ДНЯО в ООН.

Он подчеркнул, что страна сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне исключительно для обеспечения защиты нацбезопасности. Соревноваться с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере власти не намерены, заявил дипломат.

Также глава китайской делегации потребовал от США вывезти ядерное оружие из Европы и не размещать его впредь за пределами своей территории.

Ранее МИД КНР вызвал посла США и выразил решительный протест из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что Пелоси намеренно пошла на провокацию, нарушив принцип "одного Китая" и положения совместных коммюнике между Пекином и Вашингтоном.

2 августа посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для американской стороны в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В этот же день Китай начал масштабные учения вокруг острова.

Китай закрыл небо над Тайванем

Китайские власти предупредили авиакомпании о необходимости избегать полетов в районе Тайваня. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг, пишет eadaily.com

«Китай предупредил авиакомпании, работающие в Азии, что необходимо избегать полетов в районе вокруг Тайваня, где проводятся военные учения в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси», — передает агентство.

Как информирует агентство, официальное уведомление авиакомпаниям было отправлено поздно вечером во вторник. В нем отмечается, что шесть областей воздушного пространства обозначены в нем как «опасные зоны». Ограничения на полеты действуют с 12.00 (7.00 мск) 4 августа до 12.00 (7.00 мск) 7 августа.

  • Сегодня, 09:59
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