ФК «Шериф» способен играть в Лиге чемпионов дальше. Об этом главный тренер тираспольской команды Степан Томас заявил после поражения от чешской «Виктории» (Пльзень) в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (1:2), пишет novostipmr.com
«К сожалению, мы проиграли. Пока всего один матч, но проиграли. Были индивидуальные ошибки. Во втором тайме больше атаковали, прессинговали соперника, создавали моменты, но, к сожалению, не забили. Будем готовиться ко второй игре с надеждой, что сможем пройти в ЛЧ дальше», - подчеркнул Степан Томас.
На послематчевой пресс-конференции хорватский специалист согласился с журналистами в том, что из пяти еврокубковых встреч «Шериф» показал самую качественную игру с «Викторией».
«Но, к сожалению, этот прогресс не принёс результата. Не надо было пропускать. Если бы после первого тайма сохранился счёт 1:0, игра могла сложиться совершенно по-другому. Команда хорошо себя показала. Были быстрые атаки, только не забивали. Мы выглядели лучше, чем в матчах со «Зриньски» и «Марибором». Сейчас надо спокойно всё проанализировать и хорошо подготовиться ко второй игре. Я верю, что мы можем победить», - сказал наставник «жёлто-чёрных».
Степан Томас также раскрыл суть изменений в заявке на матч. На поле не вышел Момо Янсане, и тут, увы, горькие новости для тираспольских фанатов.
«У него есть хорошие предложения от клубов из Турции и России. Думаю, что через два-три дня он покинет команду», - признался Томас.
Напоследок наставник тираспольского клуба еще раз прошелся по основным характеристикам соперника и своей команды, противопоставив опыт и молодежный азарт.
«"Виктория" - опытный и сильный соперник. В составе есть даже футболисты, которым за 30. У нас же – молодые игроки, которым ещё расти и расти. Но мы не опускаем руки и будем бороться с чешской командой до последней минуты ответного матча», - подытожил Степан Томас.
Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Виктория» (Пльзень) – «Шериф» состоится 9 августа. Начало - в 20:00. На кону – путевка в плей-офф главного европейского футбольного турнира.