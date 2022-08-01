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Нафтогаз пытается договориться об отстрочке выплат по долгам и сделал новое предложение кредиторам

Нафтогаз пытается договориться об отстрочке выплат по долгам и сделал новое предложение кредиторам

Нафтогаз направил держателям еврооблигаций повторный запрос о согласии об отсрочке выплат по ним на два года, говорится в биржевом сообщении в среду, 3 августа, пишет korrespondent

В отличие от первоначального запроса НАК предлагает отсрочить погашение и соответственно продлить обращение на два года не только евробондов-2022, но и евробондов-2024 и евробондов-2026.

"Запрашиваемая отсрочка сроков погашения и процентных платежей с точки зрения денежных потоков в целом соответствует условиям, предложенным другими украинскими государственными эмитентами, и условиям, включенным в запрос согласия, инициированный украинским Сувереном 20 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Нафтогаз отметил, что новый запрос утвержден Кабмином.

"Правительство настоятельно рекомендует инвесторам поддержать эти предложения, "которые являются частью усилий Украины по проактивному управлению своими долговыми обязательствами и долговыми обязательствами важных государственных структур перед инвесторами, уделяя при этом приоритетное внимание важным стратегическим целям", – отмечают в НАК.

Дедлайн голосования по запросу – 16:00 12 августа, а собрание и объявление результатов назначено на 17 августа.

Напомним, 26 июля Нафтогаз объявил дефолт по еврооблигациям. В компании всю ответственность за сложившуюся ситуацию возложили на Кабмин, который запретил какие-либо действия по еврооблигациям без согласования. Также в НАК подчеркнули, что имеют достаточно денег для выплат.

Последний день льготного периода по выплатам закончился во вторник, 26 июля. В Нафтогазе говорят, что дефолт допустил Кабмин, который не разрешил госкомпании провести выплаты.

Сколько должны

Нафтогаз должен был выплатить 335 млн долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн. евро процентов (по выпуску 2024 года).

Позиции компании и Кабмина

Чтобы провести выплаты, Нафтогаз должен получить согласование правительства. Госкомпания утверждает, что имеет на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям и предупреждает о негативных последствиях для Нафтогаза и страны в случае "жесткого дефолта".

Кабмин, однако, это согласование не предоставил, а поручил компании безотлагательно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга, первый раунд успехом не увенчался.

"Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК Нафтогаз Украины", – заявили в компании.

Это означает, что компания теряет доступ к международному рынку капитала, а затем правительство своим запретом на выплату "фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".
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