Нафтогаз направил держателям еврооблигаций повторный запрос о согласии об отсрочке выплат по ним на два года, говорится в биржевом сообщении в среду, 3 августа, пишет korrespondent
В отличие от первоначального запроса НАК предлагает отсрочить погашение и соответственно продлить обращение на два года не только евробондов-2022, но и евробондов-2024 и евробондов-2026.
"Запрашиваемая отсрочка сроков погашения и процентных платежей с точки зрения денежных потоков в целом соответствует условиям, предложенным другими украинскими государственными эмитентами, и условиям, включенным в запрос согласия, инициированный украинским Сувереном 20 июля 2022 года", - говорится в сообщении.
Нафтогаз отметил, что новый запрос утвержден Кабмином. "Правительство настоятельно рекомендует инвесторам поддержать эти предложения, "которые являются частью усилий Украины по проактивному управлению своими долговыми обязательствами и долговыми обязательствами важных государственных структур перед инвесторами, уделяя при этом приоритетное внимание важным стратегическим целям", – отмечают в НАК.
Дедлайн голосования по запросу – 16:00 12 августа, а собрание и объявление результатов назначено на 17 августа.
Напомним, 26 июля Нафтогаз объявил дефолт по еврооблигациям. В компании всю ответственность за сложившуюся ситуацию возложили на Кабмин, который запретил какие-либо действия по еврооблигациям без согласования. Также в НАК подчеркнули, что имеют достаточно денег для выплат.
Последний день льготного периода по выплатам закончился во вторник, 26 июля. В Нафтогазе говорят, что дефолт допустил Кабмин, который не разрешил госкомпании провести выплаты.
Сколько должны
Нафтогаз должен был выплатить 335 млн долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн. евро процентов (по выпуску 2024 года).
Позиции компании и Кабмина
Чтобы провести выплаты, Нафтогаз должен получить согласование правительства. Госкомпания утверждает, что имеет на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям и предупреждает о негативных последствиях для Нафтогаза и страны в случае "жесткого дефолта".
Кабмин, однако, это согласование не предоставил, а поручил компании безотлагательно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга, первый раунд успехом не увенчался. "Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК Нафтогаз Украины", – заявили в компании.
Это означает, что компания теряет доступ к международному рынку капитала, а затем правительство своим запретом на выплату "фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".