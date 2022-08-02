40 миллионов евро, предоставленные Европейским союзом Республике Молдова, будут потрачены на модернизацию Национальной армии. Об этом заявил 2 августа госсекретарь Министерства обороны Валерий Мижа. Он уточнил, что на деньги ЕС будут приобретены армейская техника и снаряжение, в том числе разведывательные беспилотники. По словам чиновника, закупкой и доставкой техники в РМ займутся структуры ЕС, они же будут контролировать ее эксплуатацию в республике, пишет eadaily.com
Он добавил, что «следующей возможностью будет связь и командное управление — Молдове нужно перейти к взаимодействию связи со всеми структурами в секторе».
Средства планируют также потратить на смену транспортных средств, расширение возможностей тылового обеспечения и киберзащиту. Так, Нацармия, согласно планам Минобороны страны, должна будет перейти с тяжелых в обслуживании бронеавтомобилей TAB и гусеничных машин на мобильные платформы IVECO или HAMWE.
«Первое направление — смена мобильных платформам — у нас есть бронеавтомобили TAB, которые на 8-колесной платформе, у нас есть гусеничные машины, они очень тяжелые, потребляют много топлива, не такие быстрые и дорогие в обслуживании. Мы попросили перейти на мобильные платформы IVECO или HAMWE. ЕС закупит их на основе тендера, какая компания даст лучшую цену», — пояснил госсекретарь оборонного ведомства.
Вторая область — это возможности батальона тылового обеспечения — грузовики, много оборудования, которое обеспечивает тыловую поддержку военных и операций по поддержке гражданских властей.
«Последняя обсуждаемая необходимость касается наблюдения за оперативным пространством. К сожалению, в Национальной армии не хватает современных дронов, и это парадокс. Нам нужны беспилотники, чтобы увидеть оперативный простор, сделать определенные выводы. Потребности многочисленные, но мы двигаемся постепенно, так как знаем, что есть и кризис, и социальные аспекты», — заключил Валерий Мижа.
Напомним, Национальная армия Молдовы не многочисленна, она насчитывает 6500 военнослужащих и 2000 лиц гражданского персонала. Она оснащена старым советским вооружением образца 80-х годов прошлого столетия и не способна отвечать современным вызовам.
Как сообщало EADaily , власти Молдовы готовят новую стратегию безопасности, кратно увеличив военный бюджет. Концепция предполагает модернизацию вооруженных сил, которая должна изменить мобильность армии, увеличить ударную мощь, нарастить защиту против танков и авиации.
Совет Евросоюза принял решение выделить Кишиневу для этих целей € 40 млн, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Молдову ближайшим партнером и пообещал новый пакет поддержки для укрепления обороноспособности страны.
В 2023 году Молдова получит нелетальную военную технику Североатлантического альянса и Европейского союза.
Об этом заявил министр обороны Анатолий Носатый в интервью новостному порталу Agora, пишет point.md
30 июня Европейский совет принял решение предоставить армии Республики Молдова нелетальное оборудование на сумму 40 миллионов евро для укрепления потенциала тылового обеспечения, мобильности, командования и управления, киберзащиты и других целей.
В связи с этим министр обороны уточнил, что: "техника и оборудование будут предлагаться в комплекте с программой обучения, которую реализуют специалисты, представляющие компании, производящие данные приборы".
"Пока я не могу вам сказать, из какой страны приедут эти специалисты, так как упомянутый вами проект будет инициирован ориентировочно в 2023 году", - заявил Носатый.
Министр отметил, что в настоящее время идет процесс отбора компаний-производителей оборудования. В дальнейшем, после изготовления, оборудование будет доставлено в нашу страну. Все будет новым и будет производиться исключительно для программы, предназначенной для Республики Молдова.