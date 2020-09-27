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Стартует проект «Мелодии бендерских парков»

Стартует проект «Мелодии бендерских парков»

В Бендерах стартует ежегодный музыкальный проект «Мелодии бендерских парков». С 4 августа и до конца сентября по выходным в различных микрорайонах города будут выступать творческие коллективы г. Бендеры.

Первым из них станет муниципальный оркестр, который в нынешний четверг порадует горожан и гостей города лучшими композициями разных лет. Концерт состоится в музыкальном сквере у Дворца культуры им. П. Ткаченко.

Начало в 18:00. Вход свободный.

Далее творческие мероприятия пройдут:

18 августа – сквер Ленинского комсомола (кинотеатр им. М. Горького);
1 сентября – сквер Преображенский (Площадь Освобождения);
4 сентября – Парк им. Св. Александра Невского;
15 сентября – парк им. Горького (ул. Коммунистическая);
29 сентября – парк Победы (микрорайон Ленинский).

novostipmr
  • Вчера, 19:03
  • DTV
  • Просмотров: 60
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