В Бендерах стартует ежегодный музыкальный проект «Мелодии бендерских парков». С 4 августа и до конца сентября по выходным в различных микрорайонах города будут выступать творческие коллективы г. Бендеры.
Первым из них станет муниципальный оркестр, который в нынешний четверг порадует горожан и гостей города лучшими композициями разных лет. Концерт состоится в музыкальном сквере у Дворца культуры им. П. Ткаченко.
Начало в 18:00. Вход свободный.
Далее творческие мероприятия пройдут:
18 августа – сквер Ленинского комсомола (кинотеатр им. М. Горького); 1 сентября – сквер Преображенский (Площадь Освобождения); 4 сентября – Парк им. Св. Александра Невского; 15 сентября – парк им. Горького (ул. Коммунистическая); 29 сентября – парк Победы (микрорайон Ленинский).