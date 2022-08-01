Противопожарный режим принёс результаты: количество возгораний снизилось в три раза. По Приднестровью было организовано 118 рейдов и проведено около 600 профилактических бесед, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Как отметил начальник УПО МВД ПМР Валерий Бурыкин на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, за период действия особого противопожарного режима количество выездов на тушение возгораний снизилось почти в три раза. Если до 21 июля в неделю фиксировалось порядка 70 вызовов, то за минувшие 7 дней – 25.
По-прежнему большая часть происшествий – это горение стерни, мусора и сухостоя. Наибольшее число пожаров зарегистрировано на территориях, подведомственных СВПЧ Рыбницы, Бендер, Слободзеи.
На случай неблагоприятного сценария присутствующие обсудили возможность использования специального железнодорожного подвижного состава.
«Если в республике произойдёт серьёзный пожар, где огонь охватит большую площадь полей и лесополос, в распоряжении ГУП «Приднестровская железная дорога» имеется пожарный поезд, который полностью боеготов и оснащён 60-тонной цистерной воды. Для его буксировки необходим тепловоз, выезд которого нужно согласовывать с Молдовой, что займёт около трёх-четырёх часов», – уточнил заместитель министра Вадим Шмаленко.
С помощью пожарного поезда несколько лет назад уже тушили масштабное возгорание. Тогда огонь распространился от Первомайска до Тирасполя. Тушение было затруднено быстрым охватом пламенем большой территории, пожарные машины не справлялись. Но благодаря подвижному составу удалось укротить стихию.
В рамках совещания было поручено в ближайшее время провести практические занятия на пожарном поезде, который дислоцируется в Бендерах.
В ходе заседания также рассматривали результаты рейдовых мероприятий, проводимых представителями службы экологического контроля совместно с сотрудниками ГУпЧС и территориальных органов внутренних дел по выявлению нарушений требований пожарной безопасности на территории республики.
По состоянию на 2 августа организовано 118 рейдов в населённых пунктах, садоводческих и огороднических товариществах, на территориях сельскохозяйственного назначения, лесного фонда. С представителями организаций различных форм собственности и гражданами проведено около 600 профилактических бесед. За нарушение требований пожарной безопасности к админответственности привлечены 37 человек.
Специалисты отмечают: снижение количества возгораний связано с введением жёстких противопожарных требований, ответственным подходом к их исполнению людей и благоприятными погодными условиями. mvdpmr.org