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По решению Правительства уменьшена плата за лицензию по ветеринарной деятельности

По решению Правительства уменьшена плата за лицензию по ветеринарной деятельности

В рамках административной реформы Правительством проводится работа по оптимизации порядка получения лицензий. Подписано Постановление Правительства, утверждающее порядок получения лицензии для осуществления ветеринарной деятельности.

Также, в рамках данного документа снижены ставки лицензионного сбора для лицензий сроком действия до 5 лет. Так, лицензионный сбор для:

— юридических лиц составляет 4 350 рублей (ранее лицензионный сбор взимался в размере 5 075 рублей);

— для индивидуальных предпринимателей, осуществляемых лицензируемую деятельность в городе, составляет 2 175 рублей (ранее лицензионный сбор взимался в размере 4 350 рублей);

— для индивидуальных предпринимателей, осуществляемых лицензируемую деятельность в сельской местности, составляет 435 рублей (ранее лицензионный сбор взимался в размере 4 350 рублей).

Отметим, наибольшее снижение лицензионного сбора произведено для индивидуальных предпринимателей, осуществляемых лицензируемую деятельность в сельской местности, с целью создания благоприятных условий для занятия ветеринарной деятельностью в сельской местности.
government.gospmr.org
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