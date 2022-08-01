В рамках административной реформы Правительством проводится работа по оптимизации порядка получения лицензий. Подписано Постановление Правительства, утверждающее порядок получения лицензии для осуществления ветеринарной деятельности.
Также, в рамках данного документа снижены ставки лицензионного сбора для лицензий сроком действия до 5 лет. Так, лицензионный сбор для:
— юридических лиц составляет 4 350 рублей (ранее лицензионный сбор взимался в размере 5 075 рублей);
— для индивидуальных предпринимателей, осуществляемых лицензируемую деятельность в городе, составляет 2 175 рублей (ранее лицензионный сбор взимался в размере 4 350 рублей);
— для индивидуальных предпринимателей, осуществляемых лицензируемую деятельность в сельской местности, составляет 435 рублей (ранее лицензионный сбор взимался в размере 4 350 рублей).
Отметим, наибольшее снижение лицензионного сбора произведено для индивидуальных предпринимателей, осуществляемых лицензируемую деятельность в сельской местности, с целью создания благоприятных условий для занятия ветеринарной деятельностью в сельской местности. government.gospmr.org