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В Германии примут закон, разрешающий 1 раз в год менять пол

В Германии примут закон, разрешающий 1 раз в год менять пол

Власти ФРГ вскоре намерены принять закон о самоопределении, который позволит каждому немцу раз в год безоперационно официально менять пол.

Для этого придется всего лишь зайти в регистрационный офис, суд или операции не потребуются. Министр юстиции германии Марко Бушман пояснил, что новый закон заменит норму, принятую в 1980 году. Сейчас она стала «совершенно неконституционной».

Закон утвердит половое разнообразие и улучшит жизнь трансгендеров, почеркнула министр по делам семьи Германии Лиза Паус, передает mk.ru.

По ее словам, общество уже опередило законодательство.

«Мы в правительстве решили создать законодательные рамки для открытого, многообразного и современного общества», - сказала она.

Законные представители лиц младше 14 лет смогут подать за них заявление. Подростки будут сами заполнять необходимые документы. Суд вмешается, если их родители будут против.
  • Сегодня, 12:33
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