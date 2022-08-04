Власти ФРГ вскоре намерены принять закон о самоопределении, который позволит каждому немцу раз в год безоперационно официально менять пол.
Для этого придется всего лишь зайти в регистрационный офис, суд или операции не потребуются. Министр юстиции германии Марко Бушман пояснил, что новый закон заменит норму, принятую в 1980 году. Сейчас она стала «совершенно неконституционной».
Закон утвердит половое разнообразие и улучшит жизнь трансгендеров, почеркнула министр по делам семьи Германии Лиза Паус, передает mk.ru.
По ее словам, общество уже опередило законодательство.
«Мы в правительстве решили создать законодательные рамки для открытого, многообразного и современного общества», - сказала она.
Законные представители лиц младше 14 лет смогут подать за них заявление. Подростки будут сами заполнять необходимые документы. Суд вмешается, если их родители будут против.