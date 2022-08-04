Dnestr.TV

 
0

Молдова в День знаний будет чествовать «героев» войны в Приднестровье

Молдова в День знаний будет чествовать «героев» войны в Приднестровье

В Молдове новый учебный год начнется с урока, посвященного ветеранам приднестровского конфликта. Такое решение приняло Министерство просвещения РМ.

Согласно указу, торжественные линейки, посвященные «Первому звонку», пройдут 1 сентября во всех общеобразовательных учреждениях страны. Они начнутся с чествования государственных символов и защитников территориальной целостности республики. По мнению нынешних молдавских властей, это помогает продвигать «истинные ценности», воспитывать молодое поколение в героико-патриотическом духе, а также «отдавать дань признательности государства за заслуги ветеранам войны в Приднестровье», передает eadaily.com.

«На основании решения правительства, первый урок в этом учебном году будет посвящен „Году признательности“, объявленному в честь героев, павших в боях за защиту целостности и независимости Республики Молдавия», — сказано в документе.
Напомним, в Молдавии 2022 год объявлен «Годом признательности ветеранам войны, участникам действий по защите территориальной целостности и независимости РМ».

Законопроект был инициирован правящей президентской партией «Действие и солидарность» (ПДС), депутаты проголосовали за него единогласно в декабре 2021 года.

В рамках связанных с этим мероприятий в РМ чествуют комбатантов, открывают им памятники под крики «Слава молдавским воинам-освободителям!» и «Долой сепаратистов!».

В Приднестровье считают, что молдавские власти страдают реваншизмом и на фоне милитаризации вынашивают агрессивные планы в отношении непризнанной республики.

«У каждого государства свои герои. В Молдавии — те, кто убивал, у нас — те, кто защищал. Они чествуют своих героев, мы чествуем своих героев. Каждому свое. Происходящее сегодня говорит о том, что они болеют еще реваншизмом, и, наверное, были бы не против силой навести здесь так называемый конституционный порядок», — заявил президент ПМР Вадим Красносельский.

Он добавил, что агрессия против Приднестровья до сих пор не получила должной правовой оценки, а это говорит об отсутствии покаяния за содеянное — значит не будет и прощения.

В ходе попытки Кишинева в 1992 году «установить конституционный порядок» на Левобережье Днестра погибло 804 приднестровцев — 533 защитника и 271 мирный житель. Порядка полутора тысяч человек получили ранения, десятки по сей день числятся пропавшими без вести. В Бендерах, которые приняли на себя главный удар молдавской армии и полиции, было полностью или частично разрушено более 1 300 домов, практически все объекты образования и здравоохранения. Уничтожено почти 50 предприятий. Десятки тысяч стали беженцами.

Как сообщало EADaily, полномасштабные боевые действия в Приднестровье были прекращены благодаря вмешательству российских миротворцев, которые вот уже 30 лет обеспечивают мир в регионе. Несмотря на то, что их международный мандат определен окончательным политическим урегулированием Приднестровского конфликта, а до этого пока далеко, власти Молдавии настаивают на замене миротворческого формата гражданской миссией, блокируя проводимую российским контингентом операцию. В свою очередь Тирасполь обратился к Москве с просьбой усилить присутствие в приднестровском регионе голубых касок РФ.

eadaily.com
  • Сегодня, 12:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Гражданам Молдовы разрешили получать вид на жительство ...
  • С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены ...
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Гражданам Молдовы разрешили получать вид на жительство ...
  • С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены ...
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна