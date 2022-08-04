В Молдове новый учебный год начнется с урока, посвященного ветеранам приднестровского конфликта. Такое решение приняло Министерство просвещения РМ.
Согласно указу, торжественные линейки, посвященные «Первому звонку», пройдут 1 сентября во всех общеобразовательных учреждениях страны. Они начнутся с чествования государственных символов и защитников территориальной целостности республики. По мнению нынешних молдавских властей, это помогает продвигать «истинные ценности», воспитывать молодое поколение в героико-патриотическом духе, а также «отдавать дань признательности государства за заслуги ветеранам войны в Приднестровье», передает eadaily.com.
«На основании решения правительства, первый урок в этом учебном году будет посвящен „Году признательности“, объявленному в честь героев, павших в боях за защиту целостности и независимости Республики Молдавия», — сказано в документе. Напомним, в Молдавии 2022 год объявлен «Годом признательности ветеранам войны, участникам действий по защите территориальной целостности и независимости РМ».
Законопроект был инициирован правящей президентской партией «Действие и солидарность» (ПДС), депутаты проголосовали за него единогласно в декабре 2021 года.
В рамках связанных с этим мероприятий в РМ чествуют комбатантов, открывают им памятники под крики «Слава молдавским воинам-освободителям!» и «Долой сепаратистов!».
В Приднестровье считают, что молдавские власти страдают реваншизмом и на фоне милитаризации вынашивают агрессивные планы в отношении непризнанной республики.
«У каждого государства свои герои. В Молдавии — те, кто убивал, у нас — те, кто защищал. Они чествуют своих героев, мы чествуем своих героев. Каждому свое. Происходящее сегодня говорит о том, что они болеют еще реваншизмом, и, наверное, были бы не против силой навести здесь так называемый конституционный порядок», — заявил президент ПМР Вадим Красносельский.
Он добавил, что агрессия против Приднестровья до сих пор не получила должной правовой оценки, а это говорит об отсутствии покаяния за содеянное — значит не будет и прощения.
В ходе попытки Кишинева в 1992 году «установить конституционный порядок» на Левобережье Днестра погибло 804 приднестровцев — 533 защитника и 271 мирный житель. Порядка полутора тысяч человек получили ранения, десятки по сей день числятся пропавшими без вести. В Бендерах, которые приняли на себя главный удар молдавской армии и полиции, было полностью или частично разрушено более 1 300 домов, практически все объекты образования и здравоохранения. Уничтожено почти 50 предприятий. Десятки тысяч стали беженцами.
Как сообщало EADaily, полномасштабные боевые действия в Приднестровье были прекращены благодаря вмешательству российских миротворцев, которые вот уже 30 лет обеспечивают мир в регионе. Несмотря на то, что их международный мандат определен окончательным политическим урегулированием Приднестровского конфликта, а до этого пока далеко, власти Молдавии настаивают на замене миротворческого формата гражданской миссией, блокируя проводимую российским контингентом операцию. В свою очередь Тирасполь обратился к Москве с просьбой усилить присутствие в приднестровском регионе голубых касок РФ.