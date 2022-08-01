Dnestr.TV

 
0

Казнить нельзя помиловать

Казнить нельзя помиловать

Президент Приднестровья Вадим Красносельский накануне подписал два указа – №296 и №297. Первый – о помиловании, второй – об отклонении ходатайств о помиловании.

Указом №296 «О помиловании» постановляется:

На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления:

- освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы – трех осужденных. Среди помилованных трое мужчин 31, 33 и 39 лет;

- сократить на 1/2 неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда – двенадцать осужденных. Среди помилованных восемь мужчин 26, 27, 30, 32, 39 и 40 лет и четыре женщины 37, 43, 53 и 60 лет.

Указом №297 «Об отклонении ходатайств о помиловании» постановляется:

На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний – отклонить ходатайства о помиловании 46 осужденных.

Если подытожить оба указа, из 61 поданного прошения 15 удовлетворены полностью или частично (25%) и 39 – отклонены (75%). Среди одобренных – три женщины (27% от удовлетворенных прошений), а среди отклоненных – две женщины (4% от общего числа отклоненных прошений).

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 12:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Гражданам Молдовы разрешили получать вид на жительство ...
  • С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены ...
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Спасибо за Мир!
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Гражданам Молдовы разрешили получать вид на жительство ...
  • С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены ...
  • Прекрасная разведчица и любовь черкесского князя, или К ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна