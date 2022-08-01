Президент Приднестровья Вадим Красносельский накануне подписал два указа – №296 и №297. Первый – о помиловании, второй – об отклонении ходатайств о помиловании.
Указом №296 «О помиловании» постановляется:
На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления:
- освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы – трех осужденных. Среди помилованных трое мужчин 31, 33 и 39 лет;
- сократить на 1/2 неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда – двенадцать осужденных. Среди помилованных восемь мужчин 26, 27, 30, 32, 39 и 40 лет и четыре женщины 37, 43, 53 и 60 лет.
Указом №297 «Об отклонении ходатайств о помиловании» постановляется:
На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний – отклонить ходатайства о помиловании 46 осужденных.
Если подытожить оба указа, из 61 поданного прошения 15 удовлетворены полностью или частично (25%) и 39 – отклонены (75%). Среди одобренных – три женщины (27% от удовлетворенных прошений), а среди отклоненных – две женщины (4% от общего числа отклоненных прошений).