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В Бендерах решают проблему старых мусоропроводов

В Бендерах решают проблему старых мусоропроводов

В Бендерах почти во всех многоэтажках - старые мусоропроводы. От этого - в домах крысы, тараканы, повсюду неприятный запах, сообщают журналисты Первого Приднестровского. Люди жалуются. Вопрос накануне обсуждали у Президента.



Напомним, в феврале 2020 года глава бендерской госадминистрации, Роман Иванченко поднимал вопрос о закрытии мусоропроводов в жилых многоэтажных домах.
Тогда журналистами Днестр ТВ был подготовлен материал на эту тему "Мусоропроводам быть?", в который был включен расширенный опрос населения города Бендеры.


  • Вчера, 19:29
  • DTV
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