В Бендерах почти во всех многоэтажках - старые мусоропроводы. От этого - в домах крысы, тараканы, повсюду неприятный запах, сообщают журналисты Первого Приднестровского. Люди жалуются. Вопрос накануне обсуждали у Президента.
Напомним, в феврале 2020 года глава бендерской госадминистрации, Роман Иванченко поднимал вопрос о закрытии мусоропроводов в жилых многоэтажных домах. Тогда журналистами Днестр ТВ был подготовлен материал на эту тему "Мусоропроводам быть?", в который был включен расширенный опрос населения города Бендеры.