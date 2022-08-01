Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщает, что молдавские водительские права признаются в Болгарии и могут быть обменены без необходимости сдачи дополнительного экзамена.
Это возможно благодаря тому, что оба государства являются участниками Конвенции о дорожном движении. Власти продолжают настойчиво содействовать обмену водительских удостоверений, выданных в Молдове, в странах проживания диаспоры.
В прошлом году болгарская сторона обменяла 226 водительских удостоверений, выданных властями Республики Молдова, и 15 водительских удостоверений, выданных болгарскими властями, были обменены на молдавские водительские удостоверения. noi.md