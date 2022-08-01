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Определены победители Республиканского конкурса социальных проектов на предоставление грантов Президента ПМР в 2022 году

Определены победители Республиканского конкурса социальных проектов на предоставление грантов Президента ПМР в 2022 году

Программа предоставления президентских грантов на реализацию социально значимых проектов признана успешной и продолжает свою работу и в нынешнем году. Был проведен конкурс. Поступило свыше три десятка заявок. Предъявляемым требованиям соответствовали 26 проектов, сообщается на сайте главы государства.

Специально созданная конкурсная комиссия детально изучила все. Выводы были направлены Главе государства. В итоге победителями Конкурса на предоставление грантов Президента Приднестровья признаны следующие социальные проекты:

«Развитие Городского молодежного центра г. Тирасполь». Номинация – «Социализация и гражданская вовлеченность молодёжи». Автор проекта – инициативная группа граждан.

«Древнерусская книжница»: расширяя границы и возможности». Номинация – «Сохранение традиций, исторического наследия». Автор проекта – религиозная организация «Православно-старообрядческая община» г. Бендеры.

«Сохранение археологического наследия ПМР». Номинация – «Наука, научное обслуживание и техническая политика». Автор проекта – инициативная группа граждан.

«Формула инклюзии». Номинация – «Развитие социальной среды». Автор проекта – Республиканский благотворительный фонд содействия активной реабилитации и социализации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Мир равных возможностей».

«Спорт для всех!». Номинация – «Общественное здоровье, физическая культура и спорт». Автор проекта – общественная организация «Спортивный клуб «Ника» г. Каменка.

«Молодежь Приднестровья – руки труда». Номинация – «Социализация и гражданская вовлеченность молодёжи». Автор проекта – Некоммерческое партнерство «Центр регионального развития «Содействие».
  • Вчера, 19:40
  • DTV
  • Просмотров: 44
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