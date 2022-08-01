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Спыну: Визит в Москву не изменит ситуацию с природным газом

Спыну: Визит в Москву не изменит ситуацию с природным газом

Вице-премьер РМ Андрей Спыну считает, что возможный визит в Москву не повлияет на ситуацию с природным газом. По его словам, изменить ситуацию можно только в случае уступок. Заявления были сделаны в эфире передачи на телеканале Jurnal TV, сообщает point.md ссылаясь на agora.md

«Вы думаете, если мы поедем Москву хоть 10 раз, что-то изменится? Даже если Майя Санду поедет, или я поеду еще 10 раз, или кто-то еще. Что-то поменяется, только если будут определенные требования. И я хочу спросить у тех, кто нас смотрит, насколько они готовы идти на определенные уступки?

Да, это будет сложная зима. Да, страну привели неподготовленной к этой борьбе за энергонезависимость. Я несколько раз говорил: мы единственная страна на 100% зависимая от одного поставщика и газа, и электричества. Я больше не знаю ни одной страны, но думаю, что мы справимся с этим", - заявил Андрей Спыну.

Отметим, что Молдова готовится к ситуации, при которой «Газпром» может ограничить поставки природного газа в нашу страну. Вероятные сценарии предполагают ограничение поставок газа на 35%, 50% и даже 100%.

Министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну спросили, насколько он доволен действующим контрактом с «Газпромом» и формулой расчета, которую он согласовал в прошлом году. Чиновник продолжает настаивать на том, что контракт с российским концерном хороший, сообщает realitatea.md

«Формула, о которой мы договорились летом, намного лучше, чем формула, о которой договорились социалисты, когда они были в правительстве. Cоциалисты договорились о формуле 100% на основе летней рыночной цены. А сейчас у нас совершенно другая формула, и даже в этой ситуации мы платим более низкую цену, чем на рынке", - заявил Спыну.

Также министр инфраструктуры добавил, что действующей власти многое удалось сделать в период, когда страна столкнулась с несколькими кризисами одновременно.

«Мы добились огромных успехов в этой области энергетики. Вот увидите, через четыре года наша страна станет энергонезависимой", - заверил министр инфраструктуры.

Напомним, цена на природный газ для бытовых потребителей увеличилась до 22,99 лея с учетом НДС. Таким образом, за кубометр природного газа потребители будут платить на 4 лея и 39 банов больше.
  • Сегодня, 12:03
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