На рассмотрение Верховного Совета внесен проект закона «О внесении дополнений в Трудовой кодекс ПМР» с целью урегулирования порядка предъявления работодателю документа об образовании при устройстве на работу лиц, освоивших образовательные программы начального, среднего или высшего профессионального образования, программы ординатуры за счет средств республиканского бюджета.
Предлагается статью 65 Трудового кодекс ПМР дополнить еще одним пунктом, в котором оговаривается, что при заключении трудового договора лица, поступающие на работу, освоившие основные образовательные программы начального, среднего и высшего профессионального образования, программы ординатуры за счет средств республиканского бюджета на основании договора об оказании образовательных услуг, предусмотренного частью первой пункта 5 статьи 15 Закона «Об образовании», предъявляют работодателю документ об образовании в порядке, установленном уполномоченным Правительством Приднестровья исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования, передает newspmr.com.
Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» обучение в организациях профессионального образования за счет средств республиканского бюджета производится по результатам конкурса и на основании подписанного договора об оказании образовательных услуг, определяющего права и обязанности организации профессионального образования, обучаемого лица (его родителей или законных представителей), уполномоченных Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики.
Одним из существенных условий данного договора является обязательство лица, освоившего образовательные программы профессионального образования за счет средств республиканского бюджета по завершении обучения отработать по полученной профессии, специальности (направлению подготовки) от 1 до 3 лет в органах государственной власти, органах местного государственного управления, органах местного самоуправления, организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности (лица, освоившие программы высшего профессионального образования по специальностям в области здравоохранения и медицинских наук за счет средств республиканского бюджета обязаны отработать по полученной специальности от 3 до 5 лет после завершения освоения программ ординатуры).
В свою очередь: - организация профобразования обязана подготовить обучаемое лицо в соответствии с государственным образовательным стандартом соответствующего уровня профессионального образования за счет средств республиканского бюджета и по завершении обучения предпринять меры по трудоустройству данного лица; - уполномоченный исполнительный орган госвласти совместно с организацией профессионального образования – трудоустроить лицо, освоившее образовательные программы профессионального образования, программы ординатуры за счет средств республиканского бюджета.
Вместе с тем, на практике сложилась ситуация, когда лица, освоившие образовательные программы профобразования за счет средств республиканского бюджета, по завершении обучения и прохождения государственной итоговой аттестации уклоняются от исполнения обязательства отработать по полученной профессии, специальности (направлению подготовки).
С целью обеспечения реализации нормы, предусматривающей для лиц, освоивших образовательные программы профобразования, программы ординатуры за счет средств республиканского бюджета, по завершении обучения обязательство отработать по полученной профессии, специальности, вышеуказанными законопроектами предлагается предусмотреть механизм, позволяющий компенсировать затраты республиканского бюджета, направленные на подготовку указанных лиц, определив, что указанным лицам документ о соответствующем уровне образования выдается после исполнения обязательства по завершении обучения отработать по полученной профессии, специальности (направлению подготовки) либо возмещения в республиканский бюджет расходов, затраченных на обучение, за исключением ряда случаев, предусмотренных частями восьмой, девятой и одиннадцатой пункта 5 статьи 15 закона «Об образовании».
Вместе с тем, согласно нормам ТК ПМР при заключении трудового договора лицу, поступающему на работу, необходимо предъявить работодателю документ об образовании. С целью устранения данного противоречия проектом закона «О внесении дополнений в Трудовой кодекс ПМР» предлагается определить, что при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документ об образовании, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 65 Трудового кодекса.