Заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли заявил, что Пекин рассматривает подобное выступление как "открытую политическую провокацию и серьезную ошибку" западных стран
Заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли срочно вызвал дипломатов стран Евросоюза и руководство представительства ЕС в КНР, сделав им серьезное представление за заявление Большой семерки (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по Тайваню. Об этом сообщил в пятницу МИД КНР, сообщает ТАСС.
"Это заявление искажает факты и его следует считать вмешательством во внутренние дела Китая", - подчеркнул он. По словам китайского дипломата, Пекин рассматривает подобное выступление как "открытую политическую провокацию и серьезную ошибку" западных стран, посылающих неверный сигнал тайваньским сепаратистам.
"Китай выражает решительный протест по этому поводу, в связи с чем мы делаем вам серьезное представление", - подчеркнул Дэн Ли. Как он уточнил, тайваньский вопрос - "политическая основа для сотрудничества КНР с другими странами".
"Ни в коем случае нельзя переступать красную линию. В мире есть только один Китай, а Тайвань - его неотделимая часть", - подытожил он.
2 и 3 августа в ходе турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Этот визит стал первым для американского политика такого высокого ранга за последние 25 лет. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, это не останется без последствий и будут приняты жесткие ответные меры. На фоне усиливающейся нестабильности страны G7 опубликовали заявление с призывом к Пекину не менять статус-кво в регионе.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.