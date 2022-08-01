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ПГУ объявляет о дополнительном наборе

ПГУ объявляет о дополнительном наборе

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко объявляет о дополнительном наборе абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения.

Прием документов у абитуриентов будет осуществляться с 5 по 20 августа 2022 года ежедневно с 9.00 до 14.00 (без перерыва на обед), кроме субботы и воскресенья по следующим адресам:

- г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 128, корпус №2:

- аудитория №218 - Институт государственного управления, права и социально-гуманитарных наук, контактный телефон (0533)-7-95-27, аграрно-технологический факультет, контактный телефон (0533)-7-95-26;

- аудитория №219, факультет педагогики и психологии, филологический факультет, контактный телефон (0533)-7-95-31;

- аудитория №222, факультет физической культуры и спорта, физико-математический факультет, естественно-географический факультет, контактный телефон (0533)-7-95-32;

- г. Тирасполь, ул. Восстания, 2а, актовый зал корпуса А, Инженерно-технический институт, контактный телефон (0533)-9-71-20, факультет среднего профессионального образования, контактный телефон (0533)-9-21-45;

- г. Тирасполь, ул. Мира, 33, кабинет №120, медицинский факультет, контактный телефон (0533)-9-40-22;

- г. Тирасполь, бульвар Гагарина, 2, корпус 11, аудитория №112, экономический факультет, контактный телефон (0533)-7-97-30;

- г. Бендеры, ул. Бендерского восстания 7, корпус А, аудитория №17, Бендерский политехнический филиал, контактный телефон (0552)-6-09-63;

- г. Бендеры, с. Гыска, ул. Студенческая, 20, аудитория №108, Аграрно-экономический колледж, контактный телефон (0552)-3-54-25;

- г. Рыбница, ул. Гагарина 12, корпус А, аудитория №11, Рыбницкий филиал, контактный телефон (0555)-4-30-09.
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