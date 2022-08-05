МИД Китая объявил, что Пекин, на фоне кризиса после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, отменяет рабочую встречу представителей Министерства обороны КНР и Пентагона.
Кроме этого Китай приостановил сотрудничество с США в ряде сфер. В частности, как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства КНР, временно прекращается диалог с США на уровне региональных военных командований и встречи в рамках механизма обеспечения безопасности на море.
Кроме этого Пекин заморозил переговоры по проблеме изменения климата, сотрудничество с США в сфере борьбы с наркотиками и правосудия в целом.
Приостанавливается сотрудничество в сфере борьбы с незаконной миграцией. mk.ru