Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
"Желтый" уровень террористической опасности сохраняется
Указом Президента ПМР Вадима Красносельского на территории республики срок действия высокого «желтого» уровня террористической опасности продлен на 15 (пятнадцать) суток.
С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье действовал критический «красный» уровень. Он был введён в связи с целой серией терактов, произошедших на территории республики.
С 25 мая степень террористической угрозы понизили с «красного» на «жёлтый». Он также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.
Источник
- Вчера, 21:49
- DTV
- Просмотров: 25
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.