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"Желтый" уровень террористической опасности сохраняется

"Желтый" уровень террористической опасности сохраняется

Указом Президента ПМР Вадима Красносельского на территории республики срок действия высокого «желтого» уровня террористической опасности продлен на 15 (пятнадцать) суток.

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье действовал критический «красный» уровень. Он был введён в связи с целой серией терактов, произошедших на территории республики.

С 25 мая степень террористической угрозы понизили с «красного» на «жёлтый». Он также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.
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  • Вчера, 21:49
  • DTV
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