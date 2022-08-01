В результате усилий, предпринятых Государственной администрацией автомобильных дорог и Министерством инфраструктуры и регионального развития, Республика Молдова восстановила свой членский статус во Всемирной дорожной ассоциации.
Всемирная дорожная ассоциация является международной платформой для обмена знаниями в области дорожной инфраструктуры и методов, используемых в развитии дорог в комплексном контексте устойчивого транспорта.
Ассоциация открыта для всех и в настоящее время насчитывает 124 члена, включая Республику Молдова, передает noi.md.
Перед Всемирной дорожной ассоциацией стоят следующие задачи:
анализ и обсуждение всего комплекса транспортных, автомобильных и автомобильных вопросов; выявление, развитие и распространение передового опыта и обеспечение лучшего доступа к международной информации; разработка и продвижение эффективных инструментов принятия решений в области дорожной инфраструктуры.
Дорожная администрация; Мобильность; Безопасность и устойчивость.
Государственная дорожная администрация, будучи членом ассоциации, разделяет общую цель создания интегрированной, устойчивой и безопасной транспортной системы.
Помимо пользы от участия в международном дорожном сообществе, Молдова будет иметь доступ к материалам конгресса, просматривать и скачивать документы о работе комитетов, которые будут обмениваться опытом по спектру вопросов, связанных с дорогами и автомобильным транспортом.
У Государственной дорожной администрации будет возможность общаться с экспертами из многих областей по вопросам безопасности и защиты дорожного движения, эксплуатации и обслуживании сетей. noi.md