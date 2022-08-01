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Молдова восстановила свой статус члена Всемирной дорожной ассоциации

Молдова восстановила свой статус члена Всемирной дорожной ассоциации

В результате усилий, предпринятых Государственной администрацией автомобильных дорог и Министерством инфраструктуры и регионального развития, Республика Молдова восстановила свой членский статус во Всемирной дорожной ассоциации.

Всемирная дорожная ассоциация является международной платформой для обмена знаниями в области дорожной инфраструктуры и методов, используемых в развитии дорог в комплексном контексте устойчивого транспорта.

Ассоциация открыта для всех и в настоящее время насчитывает 124 члена, включая Республику Молдова, передает noi.md.

Перед Всемирной дорожной ассоциацией стоят следующие задачи:

анализ и обсуждение всего комплекса транспортных, автомобильных и автомобильных вопросов;
выявление, развитие и распространение передового опыта и обеспечение лучшего доступа к международной информации;
разработка и продвижение эффективных инструментов принятия решений в области дорожной инфраструктуры.

Стратегическими темами, разработанными профессиональными техническими комитетами Ассоциации, являются:

Дорожная администрация;
Мобильность;
Безопасность и устойчивость.

Государственная дорожная администрация, будучи членом ассоциации, разделяет общую цель создания интегрированной, устойчивой и безопасной транспортной системы.

Помимо пользы от участия в международном дорожном сообществе, Молдова будет иметь доступ к материалам конгресса, просматривать и скачивать документы о работе комитетов, которые будут обмениваться опытом по спектру вопросов, связанных с дорогами и автомобильным транспортом.

У Государственной дорожной администрации будет возможность общаться с экспертами из многих областей по вопросам безопасности и защиты дорожного движения, эксплуатации и обслуживании сетей.
noi.md
  • Вчера, 21:59
  • DTV
  • Просмотров: 28
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