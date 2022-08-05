В 2022 году молдавские производители планируют получить около 485 тысяч тонн яблок, сообщает МОЛДПРЕС.
Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации Moldova Fruct Юрие Фалэ, который представил прогноз и перспективы сектора в Молдове на ежегодной конференции Progrosfruit, организованной Всемирной ассоциацией производителей яблок и груш (WAPA).
«Из-за неблагоприятных погодных условий урожай яблок будет на 180 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. В топе сортов, производимых в Молдове, самыми важными остаются «Айдаред», «Голден Делишес», «Гала» и «Флорина», — уточнил Фалэ.
Согласно прогнозам участников конференции, страны Евросоюза и Великобритания прогнозируют на этот год урожай яблок в объеме 12,168 млн тонн, что на 152 тыс. тонн (+1%) больше, чем в 2021 году. В топе сортов с незначительным снижением Golden Delicious, Gala и Red Delicious.
В то же время представители Польши, крупнейшего производителя яблок в ЕС, заявили, что будет переработано 65% прогнозируемого урожая (4,495 млн тонн). Это связано с тем, что польские производители в целях экономии ресурсов не соблюдали технологии производства, что сказалось на качестве фруктов.
Эксперты отмечают, что спрос европейских потребителей на клубные сорта яблок, а также на органические фрукты ежегодно возрастает. Рейтинг производства клубных сортов яблок в ЕС уже многие годы возглавляет всем известный сорт — Pink Lady.