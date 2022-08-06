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Из-за поставок зерна с Украины мировые цены на продовольствие упали

Из-за поставок зерна с Украины мировые цены на продовольствие упали

Мировые цены на продовольствие упали в последние недели из-за возобновления поставок зерна с Украины и опасений рецессии. Однако эксперты утверждают, что из-за экстремальных погодных условий, высоких затрат на энергоносители и резкого роста цен на удобрения продовольственный кризис может усилиться в следующем году. Об этом сообщил Институт исследований экономической политики (Институт Макронома).

В опубликованном отчете он ссылается на оценку Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), согласно которой число голодающих в следующем году может превысить 800 млн человек.

Аналитики полагают, что отсутствие продовольственной безопасности было на рекордном уровне еще до конфликта на Украине из-за сбоев в цепочках поставок, региональных конфликтов и карантина из-за коронавируса, которые привели к росту цен. Конфликт на Украине лишь усугубил ситуацию. В этом году Украина экспортировала 1 млн тонн пшеницы, кукурузы и ячменя, что на 40% меньше, чем в прошлом году, передает eadaily.com.

Украина — один из крупнейших экспортеров зерна в Европе, в последние недели начала сбор урожая, несмотря на военные действия. Но если украинские фермеры не смогут продать свой урожай, то у них не будет денег на покупку семян и удобрений, что еще больше сократит предложение, предупредили авторы анализа.

По данным института, неурожай, вызванный экстремальными погодными условиями, также является серьезным фактором риска. В июле посевы в Латинской Америке, Северной Америке и Индии были уничтожены жарой, засухой и наводнениями.

Безопасность поставок находится под серьезной угрозой из-за ожидаемого дальнейшего роста затрат на электроэнергию, что также ставит под угрозу производство энергоемких удобрений. В этом контексте было подчеркнуто, что Россия занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений и второе место по экспорту фосфорных и калийных удобрений. Поставщиками продукции являются крупные фермеры в таких странах, как Индия, Бразилия, Китай и Соединенные Штаты, а также во многих других более бедных развивающихся государствах.

Среди угроз безопасности поставок продовольствия аналитики назвали возможные меры правительства, ограничивающие экспорт. Только около 10% мирового производства зерна экспортируется, поэтому ограничение экспорта может оказать серьезное влияние на международные цены.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в 2021 году пандемия, засухи и другие региональные конфликты привели к голоду в мире 770 млн человек, что является самым высоким показателем с 2006 года.

По прогнозам ФАО, конфликт на Украине увеличит число голодающих в этом году на 13 млн, а в 2023 году — еще на 17 млн. По данным Всемирного банка, каждое повышение цен на продовольствие на один процентный пункт приводит к тому, что еще 10 млн человек оказываются в крайней нищете.

eadaily.com
  • Сегодня, 08:48
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