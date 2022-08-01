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В Молдове документы можно будет получить с доставкой на дом

В Молдове документы можно будет получить с доставкой на дом

Граждане, оформляющие документы, удостоверяющие личность, смогут получить их с доставкой на дом, посредством почтовых отделений. Услуга доступна для 14 видов документов, удостоверяющих личность.

По данным пресс-релиза Министерства информационных технологий и связи Молдовы, новый способ доставки документов предоставляет заказчику возможность сэкономить время и средства на поездку в районный центр для получения оформленных документов.

Изначально услуга была доступна только для получения удостоверения личности и паспорта. Стоимость услуги 10 леев. Оплата производится в момент предоставления документов в ГП «CRIS „Registru"», передает kp.md.

Доставку можно заказать тем, кто делает документы за пять, 10 или 20 рабочих дней. Для этого при подаче заявления о выдаче документа нужно указать, что вы хотите, чтобы его доставили.

Посредством почтовых отделений можно заказать: удостоверение личности, свидетельство, подтверждающее выдачу удостоверения личности, паспорт, свидетельство, подтверждающее выдачу паспорта, свидетельства о регистрации или снятии с учета по месту жительства или по месту нахождения, разрешения на эмиграцию или репатриацию, свидетельство об этнической принадлежности, свидетельство о гражданстве Республики Молдова, водительские права, справка о регистрации автомобиля и др.

  • Сегодня, 03:58
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