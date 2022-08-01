Накануне состоялось третье пленарное заседание 10-й сессии 26 созыва Тираспольского городского Совета народных депутатов. В повестку дня были включены 12 вопросов. Наиболее обсуждаемым депутатами вопросом стал проект о внесении изменений в местный бюджет.
Замглавы столичной госадминистрации по финансовым вопросам Наталья Чернецкая проинформировала об изменениях в финансировании нужд столицы, сообщается на сайте Тираспольского городского Совета народных депутатов.
Благоустройство и дорожный фонд
Так, на благоустройство и озеленение Тирасполя будут направлены 8 млн 600 тыс. рублей. На реконструкцию стадиона школы № 5 выделили 3 млн 878 тыс. рублей, а на содержание Екатерининского парка – 1 млн 682 тыс. рублей. Эти средства восстанавливаются за счет остатков местного бюджета.
Размер субсидий из республиканского бюджета за счет сокращения теперь составляет 16 млн 651 тыс. руб. Программа поддержки территории городов и районов также сокращена – на 2 млн 290 тыс. руб.
Снижается и размер субсидий Дорожного фонда – на 12 млн 679 тыс. рублей. Из них – на развитие дорожной отрасли выделят 10 млн 500 тыс. рублей, приобретение дорожной техники – 2 млн 124 тыс. рублей. Таким образом, предельные расходы с учетом субсидий в местном бюджете составляют 437 млн 745 тыс. рублей. В целом на развитие городских автомобильных дорог предусмотрено 21 млн 306 тыс. рублей.
Социальная помощь
Увеличат расходы на возмещение льгот граждан пенсионного возраста по оплате коммунальных услуг – на 453 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма составит 4 млн 253 тыс. рублей.
Для летней оздоровительной реабилитации детей-инвалидов в лагере «Спартак» направят 150 тыс. рублей. В микрорайоне «Южный» создадут парковую зону отдыха для людей с ограниченными возможностями. В бюджете для этого предусмотрено 200 тыс. рублей.
В МС(К)ОУ № 2 (пер. Труда, 2 А) приобретут специализированное оборудование и новую мебель. Для этого выделят 428 тыс. рублей.
Развитие города
На расходы жилого фонда, включающие ремонт объектов социально-культурной сферы, а также обустройство территорий столицы выделены 18 млн 95 тыс. рублей. Реконструировать будут также и молочный павильон у моста реки Днестр.
На капитальный ремонт зданий народного образования, физической культуры и спорта и административных учреждений выделено 17 млн 325 тыс. рублей. В связи с возникновением новых неотложных ремонтных работ эта сумма будет перераспределена.
Средства на строительство сооружений увеличиваются на 3 млн 878 тыс. рублей. Общая сумма составит 4 млн 121 тыс. рублей. В программу включена реконструкция стадиона школы № 5.
На содержание и обновление Екатерининского парка утверждены 7 млн 619 тыс. рублей. За счет остатков местного бюджета получилось увеличить расходы на 1 млн 682 тыс. руб. Так, оснащение развлекательного комплекса «Чудо-град» на данный момент сокращено. Сэкономленные средства направили на покраску металлического ограждения у моста через реку Днестр (111 тыс. 160 рублей).
Подготовка к учебному году
Тирасполь поможет школьным и дошкольным учреждениям образования. На приобретение канцелярских товаров, игрушек, предметов личной гигиены, бытовой химии, мягкого инвентаря для дошкольных учреждений выделят более 1,7 млн рублей. В библиотеках также обновят книжный фонд. Приобретут рабочие тетради для учащихся 1-х и 4-х классов (782 тыс. рублей).
Количество культурно-массовых мероприятий уменьшится. Расходы на это направление сокращены, остаток финансирования из средств республиканского бюджета составил 183 тыс. рублей.
Что касается остатков средств в местном бюджете, не имеющих целевого назначения, они составляют 14 млн 159 тыс. руб.
Проекты в разработке
Вопрос с переводом республиканского стадиона в муниципальную собственность все еще в процессе. Председатель Тираспольского горсовета Вадим Дони пояснил, что сейчас идет техническая проверка и учет всех строений спортивного комплекса, который предполагается передать Тирасполю.
Кроме того, принято решение установить в Тирасполе мемориальную доску в память Марии Иоржевой, которая на протяжении многих лет возглавляла работу социального блока тираспольской администрации.