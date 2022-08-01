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В Молдове подтвержден первый случай оспы обезьян: пациент прибыл из США

В Молдове подтвержден первый случай оспы обезьян: пациент прибыл из США

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ сообщает о первом подтвержденном случае оспы обезьян в Молдове. Речь идет об иностранном гражданине, приехавшем в страну из Соединенных Штатов Америки в интересах работы, сообщает unimedia.info

По данным Минздрава, человек обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу им. Тома Чорбэ, куда его госпитализировали с подозрением на оспу обезьян с общей слабостью, лихорадкой и кожными высыпаниями. Также сегодня были собраны образцы, которые были доставлены для лабораторных исследований в Национальное агентство общественного здравоохранения. ПЦР-тест на оспу обезьян дал положительный результат.

В то же время Минздрав упоминает, что в США мужчина контактировал с человеком, у которого подтверждена оспа обезьян. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Симптомами оспы обезьян обычно являются лихорадка, головная боль, увеличение лимфатических узлов, мышечные боли и сыпь. Чтобы предотвратить заражение обезьяньей оспой, рекомендуется мыть руки с мылом и водой, избегать тесного контакта с людьми, у которых подозревается или подтверждена инфекция обезьяньей оспы, и/или с животными, которые могут быть инфицированы.

Минздрав РМ призывает обращаться за медицинской помощью, если они столкнулись с оспой обезьян.
unimedia.info
  • Вчера, 21:22
  • DTV
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