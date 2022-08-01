Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ сообщает о первом подтвержденном случае оспы обезьян в Молдове. Речь идет об иностранном гражданине, приехавшем в страну из Соединенных Штатов Америки в интересах работы, сообщает unimedia.info
По данным Минздрава, человек обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу им. Тома Чорбэ, куда его госпитализировали с подозрением на оспу обезьян с общей слабостью, лихорадкой и кожными высыпаниями. Также сегодня были собраны образцы, которые были доставлены для лабораторных исследований в Национальное агентство общественного здравоохранения. ПЦР-тест на оспу обезьян дал положительный результат.
В то же время Минздрав упоминает, что в США мужчина контактировал с человеком, у которого подтверждена оспа обезьян. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Симптомами оспы обезьян обычно являются лихорадка, головная боль, увеличение лимфатических узлов, мышечные боли и сыпь. Чтобы предотвратить заражение обезьяньей оспой, рекомендуется мыть руки с мылом и водой, избегать тесного контакта с людьми, у которых подозревается или подтверждена инфекция обезьяньей оспы, и/или с животными, которые могут быть инфицированы.
Минздрав РМ призывает обращаться за медицинской помощью, если они столкнулись с оспой обезьян. unimedia.info