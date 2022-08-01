Европейских политиков беспокоит дружеские отношения двух стран. Они опасаются, что Анкара может помочь Москве обходить ограничения, отмечают западные издания со ссылкой на свои источники.
Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Турции в связи с ее сотрудничеством с Россией. Об этом сообщает британское издание Financial Times.
В сообщении говорится, что две страны сотрудничают в области энергетики, финансов и торговли. Однако в настоящее время официальные переговоры о введении санкции против Турции в Евросоюзе пока еще не проводились. По информации источников издания, они уже решили, как "наказать" за это Анкару – надавить на западные компании и банки, чтобы они ушли и с турецкого рынка, передает korrespondent.net.
Официальная Анкара с начала военных событий в Украине придерживается так называемого "сбалансированного нейтралитета". Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган продвигает идею переговоров Украины и России, а также предоставил Стамбул в качестве переговорной площадки для завершения войны.
Издание отмечает, что "сбалансированный нейтралитет" может превратиться для России в "окно возможностей" по обходу санкций.
Отметим, что The Washington Post со ссылкой на перехват украинской разведки сообщила, что накануне переговоров президентов РФ и Турции, Россия попросила разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах.
В настоящее время никаких признаков того, что Турция поддержит эти договоренности, отмечает издание. Также СМИ обращает внимание, что таким образом Анкара поставит собственные банки и компании страны под угрозу вторичных санкций и перекроет им доступ к западным рынкам.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в город Сочи на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.