Поставки российского газа в Латвию возобновились. В конце июля «Газпром» прекратил их из-за нарушений условий отбора. В Риге заявляли, что газ импортируется через посредника и оплачивается в евро. Как и Болгария, Латвия не выполнила к августу план Еврокомиссии по заполнению газом хранилищ стран ЕС к зиме и вынуждена покупать российское топливо.
По данным платформы операторов ГТС Европы ENTSOG, 5 августа Латвия возобновила импорт российского газа. Это подтверждает и онлайн-карта импорта оператора ГТС Латвии Conexus. С 5 августа объемы подачи российского газа выросли до 3−4 млн кубометров в сутки и 8 августа должны составить 4,1 млн кубометров. Это примерный уровень июньских поставок. Тогда как в июле Латвия получала почти в два раза больше, передает eadaily.com.
Накануне в Латвии объявили, что покупают российский газ через посредников и платят в евро. После этого, 29 июля, в «Газпроме» сообщили, что Латвия нарушила условия отбора топлива и в рамках июльской заявки подача газа прекращается.
В отличие от Литвы и Эстонии, Латвия еще не вводила запрет на импорт из России. Он начнет действовать с 1 января. Однако Рига пыталась идти в фарватере своих соседей по Прибалтике и с апреля временно приостанавливала импорт. В том числе из-за высоких цен на российский газ, которые привязаны к котировкам на европейских биржах.
Однако Латвии необходимо заполнять Инчукалнское хранилище и к августу уровень его запасов не соответствовал графику, установленному Еврокомиссией. Латвийское ПХГ до сих пор заполнено не более чем на 54%, тогда как уровень заполнения к 1 августа должен был составлять 57%.
Без поставок «Газпрома» закачка упала до нуля, а с 5 августа выросла выше 4 млн кубометров в сутки.
Без российского газа Латвия просто не в состоянии сделать запас газа, которым пользуются как Прибалтика, так и Финляндия, которую отключили от российского газа из-за отказа перейти на новый механизм расчетов и открыть счета в «Газпром банке».
Без «Газпрома» единственным источником газа для всей Прибалтики остается терминал СПГ в литовской Клайпеде. Но его мощности недостаточно. Он работает и на Прибалтику с Финляндией, и на Польшу. Через терминал часть американского газа получает госкомпания PGNiG.
Как сообщало EADaily, Литва прекратила импорт российского газа с апреля и, очевидно, не испытывает дефицита газа, так как из-за рекордных цен потребление топлива в стране упало на треть. Это больше объемов, которые поставлял «Газпром». eadaily.com