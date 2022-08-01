Moldovagaz не сможет заплатить «Газпрому» за газ, потребленный в августе. У компании для этого недостаточно денег. Об этом рассказал NM глава Moldovagaz Вадим Чебан.
Он заявил, что средств предприятия хватит только на то, чтобы покрыть потребление в июле.
«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно», — рассказал Чебан.
По его словам, компания уже попросила у поставщика отсрочку по платежам, но не получила ответа.
В Moldovagaz рассчитывают на то, что в четвертом квартале 2022 года в соответствии с контрактом будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.
«При существующей методологии (расчета тарифов на газ — прим.) не вижу, как мы можем просить повышать его. В этой ситуации, даже если мы будем просить повысить тариф, НАРЭ все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь — это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал», — заявил глава Moldovagaz.
Вадим Чебан не стал отвечать на вопрос, что произойдет, если «Газпром» не согласится на отсрочку. Он лишь отметил, что текущая ситуация сложилась из-за объективных условий молдавского законодательства, и акционеры должны принимать это во внимание.
«Объемы в августе не такие большие. Я думаю, что это должны принимать во внимание все акционеры. Тем более что со стороны правительства есть понимание и готовность отсрочить платежи НДС», — добавил Чебан.
Напомним, НАРЭ 4 августа увеличило тариф на газ с 18,62 леев до 23 леев за кубометр. Новый тариф будет действовать с 1 августа. При этом Moldovagaz просил повысить тариф до 29,48 леев за кубометр, ссылаясь на тарифные отклонения, а также на то, что стоимость закупаемого газа в августе составляет $1458, а в сентябре — $1692 за 1 тыс. кубометров. При этом НАРЭ, рассчитывая тариф, исходило из средней закупочной цены в 2022 году $899 за 1 тыс. кубометров. В НАРЭ в этой связи отметили, что методология расчета тарифа не позволяет включать в него потенциальную закупочную цену.
Moldovagaz попросил у «Газпрома» отсрочку по платежам и обратился к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой об отсрочке выплаты НДС. Также компания предложила, чтобы предприятия теплоэнергетики перешли на оплату газа авансом.