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Молдавский селекционер зарегистрировал в Румынии сорт красного грецкого ореха

Молдавский селекционер зарегистрировал в Румынии сорт красного грецкого ореха

На днях завершился процесс омологации и регистрации в Каталоге сортов растений Румынии сорта грецкого ореха «Рубин». Сорт интересен он тем, что кожица ядра плода окрашена в приятный оттенок красного цвета. Дикорастущие деревья с такими плодами – которые, видимо, появились в результате естественной природной селекции — обнаружил румынский фермер. Через него саженцы ореха с таким интересным свойством попали в Республику Молдова и были привиты и доработаны одним из молдавских питомниководческих предприятий до стадии, когда сорт может быть стабилен и представлять коммерческий интерес. Сорт «Рубин» в данный момент находится в процессе официальной регистрации и в Республике Молдова, передает east-fruit.com.

Селекционер, окультуривший этот сорт ореха и давший ему название «Рубин» признает, что он, конечно, не сможет поколебать коммерческие позиции, к примеру, сорта «Чандлер» даже на региональном рынке Республики Молдова и Румынии. Он не сравнится с ним и ему подобными сортами с точки зрения продуктивности и не отличается уникальными характеристиками в плане калибра, органолептических свойств и т.п. Тем не менее, особый окрас ядер определенно выводит «Рубин» в разряд интересных нишевых продуктов, способных заинтересовать кондитерскую индустрию, HoReCa и т.п.

Стоит также отметить, что в Молдове ореховодство, в определенном смысле не переросло стадию модного хобби. В стране все еще много аграриев-«латифундистов», стремящихся обзавестись ореховым садов в качестве «элемента фирменного стиля», статуса и т.п. С такой точки зрения грецкий орех с ядром красного цвета – это еще и претензия на «клубность».
  • Вчера, 19:48
  • DTV
  • Просмотров: 39
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