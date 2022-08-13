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Банк России допустил повторение мирового кризиса 2007 -2008 годов

Банк России допустил повторение мирового кризиса 2007 -2008 годов

Центробанк России допускает возникновение нового мирового экономического и финансового кризиса, сопоставимого с масштабами того, который наблюдался в 2007—2008 годах.

Об этом говорится в опубликованном ЦБ проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, передает eadaily.com.

Описанный регулятором сценарий «Глобальный кризис» предполагает «усиление фрагментации в мировой экономике» и геополитической напряженности, а также новые антироссийские санкции.

«Сочетание этих событий может усилить дисбаланс в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007−2008 годов», — предупредили эксперты регулятора.
Отмечается, что глобальный кризис может быть связан с поддержанием повышенной степени жесткости введенных ограничений на российский экспорт.

На фоне глобального кризиса будет усиливаться фрагментация в мировой экономике. Рынки будут все больше концентрироваться в региональных блоках, а государства будут в большей степени ориентироваться на увеличение локализации производств.

Однако, помимо кризисного сценария, есть и «адаптационный». Он предполагает быструю перестройку российской экономики за счет улучшения импорта.

Геополитический фон в этом сценарии «не изменится относительно состояния на середину 2022 года», указано в докладе. Также прогнозируется, что в этих условиях ВВП России в этом году снизится на 4−6%, но в следующем может подняться до 1%, а в 2024 году — до 2,5−3,5%.

Ключевым фактором в этом сценарии станет быстрое восстановление внутреннего спроса на фоне формирования новых экономических связей и расширения механизма параллельного импорта.



  • Сегодня, 09:49
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